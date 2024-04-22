Німеччина зробила невтішний прогноз про майбутню допомогу США Україні
У Німеччині не виключають, що погоджена Конгресом США допомога Україні може бути останньою. Тому Європі потрібно зробити для Києва "набагато більше".
Про це заявив голова європейського комітету в Бундестазі Антон Хофрайтер.
"Можливо, це останній пакет допомоги США на дуже довгий час, або навіть останній взагалі", – сказав німецький політик.
Нагадаємо, спікер Палати представників Майк Джонсон стояв перед дилемою протягом тижня перед голосування за виділення допомоги Україні. Чи відмовляти у винесенні цього питання на розгляд Конгресу чи наразитися на ризик бути звільненим з нинішньої посади.
Нещодавно Джонсон отримав доповідь директора ЦРУ Білла Бернса, який змалював картину жахливої ситуації на полі бою в Україні та глобальних наслідків бездіяльності США. Доповідь справила на Джонсона велике враження, і він дедалі більше переконувався, що доля західної демократії лежить на його плечах, зазначають близькі до нього джерела.