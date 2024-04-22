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Німеччина зробила невтішний прогноз про майбутню допомогу США Україні

22 квітня 2024, 08:55
Німеччина зробила невтішний прогноз про майбутню допомогу США Україні
Фото: з вільного доступу
Європейські країни повинні активізувати зусилля з підтримки країни.

У Німеччині не виключають, що погоджена Конгресом США допомога Україні може бути останньою. Тому Європі потрібно зробити для Києва "набагато більше".

Про це заявив голова європейського комітету в Бундестазі Антон Хофрайтер.

"Можливо, це останній пакет допомоги США на дуже довгий час, або навіть останній взагалі", – сказав німецький політик.

Хофрайтер також зауважив, що після схвалення пакета американським Сенатом слід негайно розпочати постачання зброї Києву, поки весняне бездоріжжя перешкоджає наступу російських військ.

 Нагадаємо, спікер Палати представників Майк Джонсон стояв перед дилемою протягом тижня перед голосування за виділення допомоги Україні. Чи відмовляти у винесенні цього питання на розгляд Конгресу чи наразитися на ризик бути звільненим з нинішньої посади. 

Нещодавно Джонсон отримав доповідь директора ЦРУ Білла Бернса, який змалював картину жахливої ситуації на полі бою в Україні та глобальних наслідків бездіяльності США. Доповідь справила на Джонсона велике враження, і він дедалі більше переконувався, що доля західної демократії лежить на його плечах, зазначають близькі до нього джерела.

Німечинавійна в Україніросія окупантипідтримка України

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