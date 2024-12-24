Німеччина зупинила фінансування проєктів зеленої енергетики у Грузії на 237 млн євро

Причина – політичні події у країні

Німеччина зупинила фінансування спільних проєктів з Грузією на суму 237 млн євро.

Про це повідомив німецький посол у Тбілісі Петер Фішер.

"Ми зупинили фінансування зеленого водню, енергосистеми, водної інфраструктури Батумі. Підтримка громадянського суспільства та верховенства права залишається", – зазначив Фішер.

Так Міністерство економічного співробітництва і розвитку Німеччини реагує на припинення Грузією процесу вступу в ЄС та придушення протестів.

Німеччина також висловила глибоке занепокоєння щодо порушень прав людини в Грузії та запросила лідерів країни до конструктивного діалогу.