Німеччина звинуватила росію у спробах знищити європейську демократію зсередини

Диктатор владімір путін "відмовляє своїм громадянам у найбазовіших демократичних правах та захисті Європейської конвенції з прав людини".

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль у своїй промові з нагоди 75-ї річниці членства країни в Раді Європи звинуватив росію у спробі використати "слабкі сторони європейських демократій".

Про це повідомляє La Repubblica.

"росія прагне використати слабкості наших демократій та вразливість наших суспільств, пропагуючи теорії змови, ставлячи під сумнів наші демократичні системи та загострюючи розбіжності між нашими народами", - сказав Вадефуль.

Глава МЗС Німеччини зазначив, що російський диктатор владімір путін "відмовляє своїм громадянам у найбазовіших демократичних правах та захисті Європейської конвенції з прав людини", саме тому члени Ради Європи вирішили виключити росію у березні 2022 року, лише через місяць після того, як вона почала вторгнення в Україну.

"Наші демократичні свободи - це наша сила. Ось чому вони зараз зазнають нападів, як ніколи раніше. І саме тому ми повинні їх захищати", - наголосив Вадефуль.