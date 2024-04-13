Німеччині доведеться ще довго постачати Києву зброю і боєприпаси – Шольц

Водночас канцлер Німеччини не виключив можливості переговорів з російським диктатором у майбутньому.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц очікує на тривалу війну рф проти України. На його думку, доведеться ще довго постачати Києву озброєння та боєприпаси.

Про це повідомляє DW.

Шольц не вважає доцільними прямі переговори з російським диктатором владіміром путіним на цей момент. За словами канцлера, такі переговори корисні, якщо є відчуття, що вони можуть щось дати.

"Але те, як росія зараз веде війну, свідчить про інше. Переговори стануть доцільними тоді, коли росія усвідомить, що диктату світу не буде, а путін зрозуміє, що він повинен припинити війну та вивести війська", - сказав Шольц в інтерв'ю Wochentaz.

Він також розповів, що раніше вже вів переговори з путіним і це викликало критичні нарікання. Однак Шольц не виключив можливості переговорів з главою кремля в майбутньому. Востаннє він розмовляв із путіним у грудні 2022 року.

Шольц також відреагував на побоювання багатьох жителів його країни щодо подальшої ескалації війни, підтримавши курс, який, за його словами, поєднує тверду підтримку України з політикою запобігання ескалації, яка б ризикувала спровокувати війну між рф і НАТО.

Канцлер запевнив, що Німеччина підтримуватиме Україну стільки, скільки потрібно.

13 квітня Шольц відвідає з триденним візитом Китай, де має намір, зокрема, спробувати переконати тамтешню владу використати свій вплив на росію для припинення війни. За його словами, Китай також повинен дати чітко зрозуміти, що ця імперіалістична війна має припинитися.

Що стосується запланованого на червень мирного саміту щодо України у Швейцарії, канцлер Німеччини сподівається, що в цьому форумі візьмуть участь і такі дружні рф країни, як Китай, Бразилія та ПАР.

Шольц каже, що зараз важливо організувати саміт таким чином, аби забезпечити "широку участь" з усього світу. За його словами, в одній із підготовчих зустрічей на рівні консультантів брав участь і Пекін.