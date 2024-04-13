Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Німеччині доведеться ще довго постачати Києву зброю і боєприпаси – Шольц

13 квітня 2024, 11:02
Німеччині доведеться ще довго постачати Києву зброю і боєприпаси – Шольц
Олаф Шольц
Водночас канцлер Німеччини не виключив можливості переговорів з російським диктатором у майбутньому.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц очікує на тривалу війну рф проти України. На його думку, доведеться ще довго постачати Києву озброєння та боєприпаси.

Про це повідомляє DW.

Шольц не вважає доцільними прямі переговори з російським диктатором владіміром путіним на цей момент. За словами канцлера, такі переговори корисні, якщо є відчуття, що вони можуть щось дати. 

"Але те, як росія зараз веде війну, свідчить про інше. Переговори стануть доцільними тоді, коли росія усвідомить, що диктату світу не буде, а путін зрозуміє, що він повинен припинити війну та вивести війська", - сказав Шольц в інтерв'ю Wochentaz.

Він також розповів, що раніше вже вів переговори з путіним і це викликало критичні нарікання. Однак Шольц не виключив можливості переговорів з главою кремля в майбутньому. Востаннє він розмовляв із путіним у грудні 2022 року.

Шольц також відреагував на побоювання багатьох жителів його країни щодо подальшої ескалації війни, підтримавши курс, який, за його словами, поєднує тверду підтримку України з політикою запобігання ескалації, яка б ризикувала спровокувати війну між рф і НАТО.

Канцлер запевнив, що Німеччина підтримуватиме Україну стільки, скільки потрібно.

13 квітня Шольц відвідає з триденним візитом Китай, де має намір, зокрема, спробувати переконати тамтешню владу використати свій вплив на росію для припинення війни. За його словами, Китай також повинен дати чітко зрозуміти, що ця імперіалістична війна має припинитися.

Що стосується запланованого на червень мирного саміту щодо України у Швейцарії, канцлер Німеччини сподівається, що в цьому форумі візьмуть участь і такі дружні рф країни, як Китай, Бразилія та ПАР. 

Шольц каже, що зараз важливо організувати саміт таким чином, аби забезпечити "широку участь" з усього світу. За його словами, в одній із підготовчих зустрічей на рівні консультантів брав участь і Пекін.

НімеччинаОлаф Шольцозброєннявійна в України

Останні матеріали

Республіканська партія – партія путіна. Поглинання її росіянами – чи не найуспішніша операція впливу в історії – The Bulwark
Політика
Республіканська партія – партія путіна. Поглинання її росіянами – чи не найуспішніша операція впливу в історії – The Bulwark
Переклад iPress – 12 квітня 2024, 15:29
Політика
"Зараз не звичайний час". Світ у стані війни, і немає лідера – The Hill
Переклад iPress – 12 квітня 2024, 11:59
Політика
"Сподіваюся, Україна програє". Що євродепутати сказали російському пропагандистському каналу – Politico
Переклад iPress – 12 квітня 2024, 08:41
російська кампанія в Україні у 2024 році. Як забезпечити росії поразку, знаючи про можливі успіхи? – Мік Раян
Технології
російська кампанія в Україні у 2024 році. Як забезпечити росії поразку, знаючи про можливі успіхи? – Мік Раян
Переклад iPress – 11 квітня 2024, 16:26
На 75-й річниці НАТО прапор США виглядатиме пошарпано. Альянсу потрібно менше популізму і більше реалізму – Едвард Лукас
На 75-й річниці НАТО прапор США виглядатиме пошарпано. Альянсу потрібно менше популізму і більше реалізму – Едвард Лукас
Переклад iPress – 11 квітня 2024, 12:10
Війна йде не дуже добре для України. Якщо США бездіятимуть, майбутнє буде ще похмуріше для всіх – Еліот Коен
Політика
Війна йде не дуже добре для України. Якщо США бездіятимуть, майбутнє буде ще похмуріше для всіх – Еліот Коен
Переклад iPress – 11 квітня 2024, 08:43
Війна росії проти України та зомбі-ідіотизм Заходу. Ізраїлю збільшили допомогу в десятки разів, тоді як Україна не отримала нічого – Том Купер
Політика
Війна росії проти України та зомбі-ідіотизм Заходу. Ізраїлю збільшили допомогу в десятки разів, тоді як Україна не отримала нічого – Том Купер
Переклад iPress – 10 квітня 2024, 16:04
Зеленський застерігає: росія проникла в політику США. Ексклюзивне інтерв'ю президента України – Politico
Політика
Зеленський застерігає: росія проникла в політику США. Ексклюзивне інтерв'ю президента України – Politico
Переклад iPress – 10 квітня 2024, 11:38
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється