Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Німеччині загрожує залізничний страйк під час Євро-2024 - Bild

02 травня 2024, 21:55
Німеччині загрожує залізничний страйк під час Євро-2024 - Bild
Фото: з вільного доступу
Загроза страйку від залізничної профспілки пов'язана з вимогами вжити заходів з безпеки для співробітників.

У Німеччині може початися страйк залізничників під час чемпіонату Європи з футболу.

Про це пише Bild.

За інформацією залізничної профспілки, загроза страйку пов'язана з вимогами вжити заходів з безпеки для співробітників.

Якщо ситуація з безпекою не покращиться до початку чемпіонату Європи, "ми зробимо так, що поїзди не ходитимуть", - заявив глава профспілки Крістіан Лорох. Він зазначив, що співробітники можуть колективно скоротити понаднормові години роботи, наприклад, під час чемпіонату.

Як пише Bild, під час опитування працівників залізничних компаній - провідників поїздів, обслуговуючого персоналу на вокзалах і співробітників "гарячої лінії" - 64% респондентів заявили, що за останні 12 місяців стикалися з насильством або агресією, а 36% працівників почуваються небезпечно на роботі.

На думку профспілки, з міркувань безпеки провідники поїздів не повинні працювати поодинці. "Подвійний штат" має стати стандартом, вважають в організації.

Німеччинастрайквійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

росія просувається на Сході. Її військова ефективність підвищилася, проте чи надовго – Мік Раян
Політика
росія просувається на Сході. Її військова ефективність підвищилася, проте чи надовго – Мік Раян
Переклад iPress – 02 травня 2024, 22:13
росіяни втратили можливість наступати на оперативному рівні. Тож маємо 1000 маленьких атак піхотою – Том Купер
Cуспільство
росіяни втратили можливість наступати на оперативному рівні. Тож маємо 1000 маленьких атак піхотою – Том Купер
Переклад iPress – 02 травня 2024, 15:39
Чи змінилося ставлення Пекіна до москви? Два сценарії війни Китаю із Заходом
Політика
Чи змінилося ставлення Пекіна до москви? Два сценарії війни Китаю із Заходом
Переклад iPress – 02 травня 2024, 11:58
Заворушення в Грузії може використати росія. Не виключено й нове вторгнення – Люк Коффі
Політика
Заворушення в Грузії може використати росія. Не виключено й нове вторгнення – Люк Коффі
Переклад iPress – 02 травня 2024, 08:53
путін, Кадиров і пекельна сірка. Чеченський та російський лідери пов'язані між собою життям і смертю – Едвард Лукас
Політика
путін, Кадиров і пекельна сірка. Чеченський та російський лідери пов'язані між собою життям і смертю – Едвард Лукас
Переклад iPress – 01 травня 2024, 15:14
Китай перетнув червону лінію Байдена щодо України. Чи будуть наслідки? – Мет Поттінгер
Політика
Китай перетнув червону лінію Байдена щодо України. Чи будуть наслідки? – Мет Поттінгер
Переклад iPress – 01 травня 2024, 12:31
Тіньовий танкерний флот росії загрожує Швеції: екології та безпеці. Чи може завадити ЄС – Елізабет Бро
Політика
Тіньовий танкерний флот росії загрожує Швеції: екології та безпеці. Чи може завадити ЄС – Елізабет Бро
Переклад iPress – 01 травня 2024, 08:26
Американські GLSDB мають проблеми з від'єднанням прискорювача. Чому росіяни прорвалися на Покровсько-Авдіївському напрямку – Том Купер
Технології
Американські GLSDB мають проблеми з від'єднанням прискорювача. Чому росіяни прорвалися на Покровсько-Авдіївському напрямку – Том Купер
Переклад iPress – 30 квітня 2024, 16:19
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється