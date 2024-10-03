Німеччина змінює умови виплат соцдопомоги безробітним

Зміни можуть набути чинності вже в кінці року.

Уряд ФРН погодив законопроєкт, який вводить жорсткіші вимоги для одержувачів соціальної допомоги Bürgergeld ("гроші для громадян").

Про це повідомив міністр праці Губертус Гайль, пише DW.

Зміни повинее буде розглянути Бундестаг і якщо він затвердить нові правила, то вони набудуть чинності в кінці року.

Реформа передбачає, що отримувачам соцдопомоги, які без поважної причини відмовляються від запропонованої роботи або навчання, протягом трьох місяців на 30% скоротять розмір виплат.

Безробітним, які не прийдуть на офіційно призначену зустріч із куратором до центру зайнятості, також виплати знизять на 30% протягом одного місяця.

Також заплановані обмеження щодо одержувачів допомоги, які працюють нелегально. Центри зайнятості повинні повідомляти правоохоронним органам про своїх клієнтів, які, ймовірно, працюють і при цьому отримують соцвиплати.

За новими правилами, для одержувача соцдопомоги має вважатися прийнятним робоче місце, віддалене від місця проживання.

Якщо тривалість робочого дня не перевищує шести годин, то максимально допустимий час на дорогу на роботу в один кінець може становити 2,5 години, а якщо робочий день довший, то до трьох годин.

Також зміни передбачають стимули для людей, які погано говорять німецькою.

Роботодавці зможуть отримувати субсидії в разі, якщо нададуть роботу біженцям, які погано говорять німецькою та мають низькі шанси на працевлаштування і пізніше спрямують їх на мовні курси за фахом.

Ще рік тому авто прграми Губертус Гайль заявив, що мовний бар'єр знижується. Настав час іти працювати.