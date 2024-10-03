Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Німеччина змінює умови виплат соцдопомоги безробітним

03 жовтня 2024, 13:28
Німеччина змінює умови виплат соцдопомоги безробітним
Фото: з вільного доступу
Зміни можуть набути чинності вже в кінці року.

Уряд ФРН погодив законопроєкт, який вводить жорсткіші вимоги для одержувачів соціальної допомоги Bürgergeld ("гроші для громадян"). 

Про це повідомив міністр праці Губертус Гайль, пише DW.

Зміни повинее буде розглянути Бундестаг і якщо він затвердить нові правила, то вони набудуть чинності в кінці року.

Реформа передбачає, що отримувачам соцдопомоги, які без поважної причини відмовляються від запропонованої роботи або навчання, протягом трьох місяців на 30% скоротять розмір виплат. 

Безробітним, які не прийдуть на офіційно призначену зустріч із куратором до центру зайнятості, також виплати знизять на 30% протягом одного місяця.

Також заплановані обмеження щодо одержувачів допомоги, які працюють нелегально. Центри зайнятості повинні повідомляти правоохоронним органам про своїх клієнтів, які, ймовірно, працюють і при цьому отримують соцвиплати.

За новими правилами, для одержувача соцдопомоги має вважатися прийнятним робоче місце, віддалене від місця проживання.

Якщо тривалість робочого дня не перевищує шести годин, то максимально допустимий час на дорогу на роботу в один кінець може становити 2,5 години, а якщо робочий день довший, то до трьох годин.

Також зміни передбачають стимули для людей, які погано говорять німецькою.

Роботодавці зможуть отримувати субсидії в разі, якщо нададуть роботу біженцям, які погано говорять німецькою та мають низькі шанси на працевлаштування і пізніше спрямують їх на мовні курси за фахом.

Ще рік тому авто прграми Губертус Гайль заявив, що мовний бар'єр знижується. Настав час іти працювати.

 
НімеччинаРеформабезробіттямігранти

Останні матеріали

Дні російської воєнної економіки полічені. Фінансові, технологічні та демографічні проблеми гірші, аніж здаються – Андерс Ослунд
Бізнес & Фінанси
Дні російської воєнної економіки полічені. Фінансові, технологічні та демографічні проблеми гірші, аніж здаються – Андерс Ослунд
Переклад iPress – 03 жовтня 2024, 16:24
Ірано-ізраїльське протистояння. Чим завдавали ударів, що було вражено та як відбивався Ізраїль – Том Купер
Політика
Ірано-ізраїльське протистояння. Чим завдавали ударів, що було вражено та як відбивався Ізраїль – Том Купер
Переклад iPress – 03 жовтня 2024, 12:21
Єдиний спосіб закінчити війну в Україні. росія повинна припинити воювати – Енн Епплбом
Політика
Єдиний спосіб закінчити війну в Україні. росія повинна припинити воювати – Енн Епплбом
Переклад iPress – 03 жовтня 2024, 08:45
Ні Києву, ні Європі не варто спішити
Політика
Ні Києву, ні Європі не варто спішити "миритися" з росією. У випадку перемоги Гарріс Америка може віднайти свої "яйця" – Едвард Хантер Крісті
Переклад iPress – 02 жовтня 2024, 17:02
Осіння кампанія путіна зіпсувала настрій оркам. Надання Україні ракет Meteor та AIM-120D швидко вирішить проблему планерних бомб – Ендрю Таннер
Cуспільство
Осіння кампанія путіна зіпсувала настрій оркам. Надання Україні ракет Meteor та AIM-120D швидко вирішить проблему планерних бомб – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 02 жовтня 2024, 12:26
Генштаб знову наступив на ті самі граблі. Про ротацію та вивід 72-ї бригади з Вугледара – Том Купер
Політика
Генштаб знову наступив на ті самі граблі. Про ротацію та вивід 72-ї бригади з Вугледара – Том Купер
Переклад iPress – 01 жовтня 2024, 21:34
Чи дозволить Америка перемогти Україні? Що треба зробити Гарріс для перемоги – Ендрю Таннер
Політика
Чи дозволить Америка перемогти Україні? Що треба зробити Гарріс для перемоги – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 01 жовтня 2024, 16:17
Провал оборонних експертів щодо України. В питанні війни і миру уряди повинні вислуховувати різні думки – Еліот Коен та Філліпс О'Брайен
Політика
Провал оборонних експертів щодо України. В питанні війни і миру уряди повинні вислуховувати різні думки – Еліот Коен та Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 01 жовтня 2024, 12:29
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється