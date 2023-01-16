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CУСПІЛЬСТВО

Німецька армія починає переміщення систем Patriot до Польщі

16 січня 2023, 11:41
Німецька армія починає переміщення систем Patriot до Польщі
Фото: Главком
Німецький Бундесвер розпочинає передислокацію систем протиповітряної оборони Patriot до Польщі.
Перші військовослужбовці мають виїхати з Бад Зюльце (земля Мекленбург-Передня Померанія) на своїх машинах вже цього понеділка, повідомляє Tagesschau.
 
Найближчими днями до Польщі передислокують і самі системи озброєння.
 
Загалом три системи Patriot мають забезпечити охорону критичної інфраструктури німецького союзника по НАТО поблизу кордону з Україною.
 
Нагадаємо, рішення про надання Польщі трьох систем Patriot разом із військовими, які керують системою, було ухвалене Німеччиною після подій у селі Пшеводув у листопаді 2022 року. Унаслідок ракетного обстрілу України з боку росії на територію Польщі впали елементи ракети, що призвело до загибелі двох людей.
 
У січні 2023 року стало відомо, що Німеччина слідом за Сполученими Штатами поставить Україні додаткову батарею системи протиракетної оборони Patriot.
 
НімеччинаПольща

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