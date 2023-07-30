Матеріали:
Теми:

Німецька економіка занедужала – Bloomberg

30 липня 2023, 19:26
Німецька економіка занедужала – Bloomberg
Фото: з вільного доступу
Економіка найпотужнішої в Європі країни відчуває труднощі з ростом та слабкість, і так ймовірно, буде зберігатися.

Про це пише Bloomberg

Слабкі економічні показники Німеччини разом з поганими результатами опитування показують що країна, яку довго вважали двигуном розширення -  гальмо для його перспектив. 

"Цього разу триваюча енергетична криза в Німеччині, спричинена війною в Україні, завдає шкоди виробникам в економіці, яка вже бореться з демографічно викликаним дефіцитом кваліфікації та низькою продуктивністю. Тим часом загострення глобальної конкуренції в галузі електромобілів загрожує її майстерності у виробництві авто", – написано в матеріалі. 

Відчутним для німецької економіки також є слабкий попит в Китаї і жорстка монетарна політика, яка ще більше стиснула промисловість. 

Чергове підвищення процентної ставки на чверть пункту, здійснене Європейським центральним банком минулого тижня для приборкання інфляції, спричинить ще більший тиск. 

"Недостатня ефективність економіки, яку можна вже спостерігати, може стати причиною відновлення рецесії в другій половині року. За оцінками МВФ і Бундесбанку найбільша економіка Європи має скоротитись на 0,3% у 2023 році", - заявив головний економіст Commerzbank AG Йорг Кремер.

Крім того,  рівень безробіття на рівні 5,7% залишається в межах відсоткового пункту від свого історичного мінімуму, відтак міцний ринок праці підтримує споживачів під час високої інфляції. Промислові труднощі Німеччини і низькі темпи зростання на цей час також не відрізняють її від її регіональних партнерів, не в останню чергу тому, що вони мають багато тих самих проблем.

економікаНімеччина

Останні матеріали

Війна, яка не виправдала очікувань. Захід має зробити висновки щодо якості своєї аналітики – Філліпс О'Брайен
Політика
Війна, яка не виправдала очікувань. Захід має зробити висновки щодо якості своєї аналітики – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 28 липня 2023, 16:46
Як слід висвітлювати війну. росіяни бачать прогрес України там, де не бачать західні аналітики – Майкл Вайс та Джеймс Раштон
Політика
Як слід висвітлювати війну. росіяни бачать прогрес України там, де не бачать західні аналітики – Майкл Вайс та Джеймс Раштон
Переклад iPress – 28 липня 2023, 13:26
Про успіхи українських сил на південному напрямку. Залишки гарнізону Старомайорського здалися, а інші відійшли у засвіти – Том Купер
Cуспільство
Про успіхи українських сил на південному напрямку. Залишки гарнізону Старомайорського здалися, а інші відійшли у засвіти – Том Купер
Переклад iPress – 28 липня 2023, 00:03
НЛО та інопланетяни дісталися Конгресу США. Ексрозвідник дав свідчення, що Штати володіють інопланетними кораблями – The Guardian
Політика
НЛО та інопланетяни дісталися Конгресу США. Ексрозвідник дав свідчення, що Штати володіють інопланетними кораблями – The Guardian
Переклад iPress – 27 липня 2023, 15:12
Світ повинен примусити путіна знову підписати
Політика
Світ повинен примусити путіна знову підписати "зернову угоду". Якщо ні – надати Україні зброю та конвої – The Economist
Переклад iPress – 27 липня 2023, 12:48
росіяни просуваються на Куп'янському напрямку, але несуть великі втрати. Підстав для паніки немає, ситуація стабілізувалася – Том Купер
Cуспільство
росіяни просуваються на Куп'янському напрямку, але несуть великі втрати. Підстав для паніки немає, ситуація стабілізувалася – Том Купер
Переклад iPress – 26 липня 2023, 23:16
Javelin для бідної людини. Війна перетворила Україну на суперлабораторію інновацій у сфері виробництва безпілотників – Washington Post
Технології
Javelin для бідної людини. Війна перетворила Україну на суперлабораторію інновацій у сфері виробництва безпілотників – Washington Post
Переклад iPress – 26 липня 2023, 16:09
Конвої НАТО можуть захистити український врожай зернових від путіна. Як це влаштувати – знає екскомандувач сил НАТО Джеймс Ставрідіс – Bloomberg
Технології
Конвої НАТО можуть захистити український врожай зернових від путіна. Як це влаштувати – знає екскомандувач сил НАТО Джеймс Ставрідіс – Bloomberg
Переклад iPress – 26 липня 2023, 12:50
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється