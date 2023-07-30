Німецька економіка занедужала – Bloomberg

Економіка найпотужнішої в Європі країни відчуває труднощі з ростом та слабкість, і так ймовірно, буде зберігатися.

Про це пише Bloomberg.

Слабкі економічні показники Німеччини разом з поганими результатами опитування показують що країна, яку довго вважали двигуном розширення - гальмо для його перспектив.

"Цього разу триваюча енергетична криза в Німеччині, спричинена війною в Україні, завдає шкоди виробникам в економіці, яка вже бореться з демографічно викликаним дефіцитом кваліфікації та низькою продуктивністю. Тим часом загострення глобальної конкуренції в галузі електромобілів загрожує її майстерності у виробництві авто", – написано в матеріалі.

Відчутним для німецької економіки також є слабкий попит в Китаї і жорстка монетарна політика, яка ще більше стиснула промисловість.

Чергове підвищення процентної ставки на чверть пункту, здійснене Європейським центральним банком минулого тижня для приборкання інфляції, спричинить ще більший тиск.

"Недостатня ефективність економіки, яку можна вже спостерігати, може стати причиною відновлення рецесії в другій половині року. За оцінками МВФ і Бундесбанку найбільша економіка Європи має скоротитись на 0,3% у 2023 році", - заявив головний економіст Commerzbank AG Йорг Кремер.

Крім того, рівень безробіття на рівні 5,7% залишається в межах відсоткового пункту від свого історичного мінімуму, відтак міцний ринок праці підтримує споживачів під час високої інфляції. Промислові труднощі Німеччини і низькі темпи зростання на цей час також не відрізняють її від її регіональних партнерів, не в останню чергу тому, що вони мають багато тих самих проблем.