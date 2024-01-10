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ПОЛІТИКА

Німецька компанія будує центр з ремонту бронетехніки в Україні

10 січня 2024, 12:08
Німецька компанія будує центр з ремонту бронетехніки в Україні
Facebook-сторінка Українська Бронетехніка
Будівництво вже розпочато.

Німецька оборонна компанія Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft почала будівництво сервісного центру бронетехніки в Україні. Про це повідомив німецький депутат Маркус Фабер у Twitter.

"На заході України Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft будує ремонтний центр для бронетехніки, яка потребує ремонту, наприклад Leopard 1, які вона постачала", – повідомив політик.

Фабер зазначає, що розгортання ремонтних потужностей всередині країни значно підвищить ефективність та знизить терміни відновлення техніки, оскільки дорогі та трудомісткі перевезення за кордон у майбутньому більше не будуть потрібні, а збройні сили зможуть навчати своїх механіків безпосередньо на місці.

Таким чином, FFG стане другою німецькою оборонною компанією після Rheinmetall, яка створить свої власні потужності на території України.

FFG є одним із найбільших постачальників бронетехніки в Україну. Компанія спеціалізується на ремонті військової техніки та створенні спеціалізованих машин. Зокрема, мова йде про танки Leopard 1A5, інженерні машини WiSENT 1 MC, Pionierpanzer 2A1 Dachs, а також пускові установки зенітних комплексів IRIS-T SLS.

Нагадаємо, у грудні Литва відремонтувала для Збройних Сил України перші бойові танки Leopard 2, які зазнали ушкоджень під час бойових дій.

НімеччинабронетехнікаУкраїна

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