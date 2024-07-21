Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Німецька компанія продавала інструменти російським фірмам, пов'язаним із контрабандною мережею ФСБ – FT

21 липня 2024, 20:15
Німецька компанія продавала інструменти російським фірмам, пов'язаним із контрабандною мережею ФСБ – FT
Фото:ukrinform.ua
За даними видання, компанія Heller Tools продала свердла та інші інструменти на загальну суму в майже 1,2 мільйона доларів компаніям, пов’язаним із контрабандною операцією "Сернія".

Німецька компанія Heller Tools співпрацювала з компаніями в російській федерації. Загалом росії було продано інструментів на понад мільйон доларів.

Про це повідомляє The Financial Times.

За даними видання, компанія Heller Tools продала свердла та інші інструменти на загальну суму в майже 1,2 мільйона доларів компаніям, пов’язаним із контрабандною операцією "Сернія".

Heller Tools задекларувала продажі товарів на суму 860 000 доларів московській компанії під назвою "Торговий дім Трейдтулс", пов’язаної із мережею "Сернія", між початком повномасштабного вторгнення в Україну і до червня 2023 року.

Митні записи показують, що експорт товарів Heller до "Трейдтулс" припинився у червні 2023 року, незабаром після того, як FT звернулася до Heller із запитаннями про його торгівлю з "Трейдтулс".

Проте до вересня Heller Tools почала продавати товари іншій російській фірмі під назвою "Тірекс". Цю компанію, яка купила товарів у німецької компанії на ще 300 000 доларів, заснував у червні чоловік, який працював у "Трейдтулс".

У Heller заявили, що відповідають "всім вимогам законодавства".

Зазначається, що будівельні інструменти, які продає Heller, такі як пилки та свердла для сталі або цегляної кладки, були включені до санкційних списків ЄС у грудні 2023 року, після продажу компанії "Тірекс". Інструменти додали тому, що вони можуть "зокрема сприяти збільшенню промислового потенціалу росії".

У 2022 році Міністерство юстиції США висунуло звинувачення п’ятьом особам, пов’язаним із "Сернією", у змові з метою закупівлі технологій військового класу та подвійного призначення для російських оборонних компаній.

Серед них був підозрюваний полковник ФСБ Вадим Конощенок, який був затриманий естонськими прикордонниками під час спроби втекти до росії.

ФСБконтрабандаНімеччина

Останні матеріали

Сага про Україну та F-16. Як старі радянські статути і командування заважають руху України до НАТО – Том Купер
Політика
Сага про Україну та F-16. Як старі радянські статути і командування заважають руху України до НАТО – Том Купер
Переклад iPress – 21 липня 2024, 21:57
Фронт на середину липня: майже без змін. Та про погані новини зі США – Ендрю Таннер
Політика
Фронт на середину липня: майже без змін. Та про погані новини зі США – Ендрю Таннер
19 липня 2024, 15:30
Обережно: інфіковано росією. Вчені повинні припинити ганьбити себе недолугими політичними пропозиціями про
Політика
Обережно: інфіковано росією. Вчені повинні припинити ганьбити себе недолугими політичними пропозиціями про "мирні переговори" з путіним – Нейл Абрамс
Переклад iPress – 19 липня 2024, 11:24
Вашингтонський саміт НАТО 2024 року: зустріч перед бурею? Максимум святкування, мінімум суперечностей – RUSI
Політика
Вашингтонський саміт НАТО 2024 року: зустріч перед бурею? Максимум святкування, мінімум суперечностей – RUSI
Переклад iPress – 19 липня 2024, 09:17
Старий європейський порядок тріщить по швах. Незабаром дізнаємося, чи зможе Британія допомогти його втримати – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Старий європейський порядок тріщить по швах. Незабаром дізнаємося, чи зможе Британія допомогти його втримати – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 18 липня 2024, 14:57
Як скасувати зовнішньополітичний апокаліпсис. Трампу не змінити вектор США – Еліот Коен
Політика
Як скасувати зовнішньополітичний апокаліпсис. Трампу не змінити вектор США – Еліот Коен
Переклад iPress – 18 липня 2024, 11:40
Огляд війни: ЗСУ тиснуть на півночі Харківщини. Та чому в Україні досі нема обіцяних F-16 – Том Купер
Політика
Огляд війни: ЗСУ тиснуть на півночі Харківщини. Та чому в Україні досі нема обіцяних F-16 – Том Купер
Переклад iPress – 17 липня 2024, 21:50
Поки що допомога США надходить. Але майбутній шантаж Трампа є єдиним способом росії перемогти у війні – Макс Бут
Політика
Поки що допомога США надходить. Але майбутній шантаж Трампа є єдиним способом росії перемогти у війні – Макс Бут
Переклад iPress – 17 липня 2024, 16:27
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється