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Німецька компанія випробовує в Україні новітні дрони HX-2 зі штучним інтелектом

17 липня 2025, 19:51
Німецька компанія випробовує в Україні новітні дрони HX-2 зі штучним інтелектом
Фото: Helsing
Ці дрони вже використовують на фронті й здатні утримувати ціль навіть за умов впливу засобів РЕБ

Німецька компанія Helsing вже передала Україні 1950 дронів-камікадзе HF-1, оснащених штучним інтелектом, і проводить тестування нової моделі HX-2. 

Про це у Мюнхені повідомив керівник напрямку дронів компанії Саймон Брюн'єс, передає "Укрінформ".
 
Helsing має поставити окрім згаданої кількості ще 2050 таких БпЛА.
 
HF-1 створили у співпраці з українською компанією Terminal Autonomy. Ці дрони вже використовують на фронті й здатні утримувати ціль навіть за умов впливу засобів РЕБ. Та ж система ШІ використовується і в новому HX-2 — баражуючому боєприпасі з повністю німецьким виробництвом.
 
HX-2 важить 12 кг, має дальність до 120 км, швидкість — до 250 км/год. Завдяки візуальній навігації й функції повторного розпізнавання цілей, дрон здатен автономно утримувати об'єкт з точністю до 99,9%.
 
Брюн'єс пояснив, що попри технічну можливість самостійного виконання місії після втрати зв’язку, компанія не впроваджує цю функцію для України: "Ми хочемо, щоб система залишалася під контролем людини. Ми дотримуємося моральних принципів".
 
Станом на липень, у Німеччині вже відкрили завод із виробництва HX-2, де щомісяця випускають понад 450 дронів із потенціалом до 1000. Раніше компанія повідомила про намір передати Україні 6 тисяч HX-2.
 
Наразі HX-2 проходить внутрішнє випробування в бойових умовах у тісній співпраці з українськими військовими.

 

дрони-камікадзевійна в Україніросія окупанти

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