Німецька компанія виробляє наперед РЛС для України
Німецька збройна компанія Hensoldt AG очікує зростання замовлень на свої радари середнього радіусу дії для протиповітряної оборони цього року, оскільки система допомагає Україні перехоплювати понад 90% ворожих літаків у своєму небі.
Про це повідомляє Bloomberg.
За словами генерального директора компанії Томаса Мюллера, німецький оборонний підрядник, який минулого року отримав 1,7 мільярда євро доходу, очікує тризначний обсяг замовлень на TRML-4D, що виражається в мільйонах євро. Після цієї новини акції компанії зросли на 4,6% до нового рекордного рівня. З початку року акції Hensoldt зросли на 65%.
На даний момент компанія поставила чотири радари в Україну. Їх використовують у складі зенітно-ракетного комплексу IRIS-T виробництва баварської компанії Diehl Defence.
"Наразі це найкращий радар середнього радіусу дії у світі", - сказав Мюллер в інтерв'ю і додав, що компанія поставить ще два радари до України пізніше цього року.
Hensoldt виробляє радари TRML до отримання замовлень, щоб забезпечити швидке постачання, і Мюллер сподівається, що ця практика продовжиться, оскільки Німеччина збільшує оборонні витрати.
Раніше повідомлялось, що найбільший німецький виробник зброї компанія Rheinmetall будує в Румунії центр обслуговування західної військової техніки.