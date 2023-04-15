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Німецька компанія виробляє наперед РЛС для України

15 квітня 2023, 18:23
Німецька компанія виробляє наперед РЛС для України
Фото: прес-служба Міноборони
Ці станції використовуються в складі ЗРК IRIS-Т

Німецька збройна компанія Hensoldt AG очікує зростання замовлень на свої радари середнього радіусу дії для протиповітряної оборони цього року, оскільки система допомагає Україні перехоплювати понад 90% ворожих літаків у своєму небі.

Про це повідомляє Bloomberg.

За словами генерального директора компанії Томаса Мюллера, німецький оборонний підрядник, який минулого року отримав 1,7 мільярда євро доходу, очікує тризначний обсяг замовлень на TRML-4D, що виражається в мільйонах євро. Після цієї новини акції компанії зросли на 4,6% до нового рекордного рівня. З початку року акції Hensoldt зросли на 65%.

На даний момент компанія поставила чотири радари в Україну. Їх використовують у складі зенітно-ракетного комплексу IRIS-T виробництва баварської компанії Diehl Defence.

"Наразі це найкращий радар середнього радіусу дії у світі", - сказав Мюллер в інтерв'ю і додав, що компанія поставить ще два радари до України пізніше цього року.

Hensoldt виробляє радари TRML до отримання замовлень, щоб забезпечити швидке постачання, і Мюллер сподівається, що ця практика продовжиться, оскільки Німеччина збільшує оборонні витрати.

Раніше повідомлялось, що  найбільший німецький виробник зброї компанія Rheinmetall будує в Румунії центр обслуговування західної військової техніки.

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