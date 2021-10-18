Німецька мережа супермаркетів Lidl готується зайти в Україні

Schwarz-Gruppe виходить на наступний великий ринок – Україну. Очікується, що Lidl конкуруватиме там з місцевим дискаунтером ATB, у якого вже є мережа філій із близько 1200 магазинів

Німецька мережа супермаркетів-дискаунтерів Lidl, яка належить найбільшому європейському ритейлеру Schwarz-Gruppe, готується почати роботу в Україні.

Про це повідомляє видання Lebensmittelzeitung.

"Schwarz-Gruppe виходить на наступний великий ринок – Україну. Очікується, що Lidl конкуруватиме там з місцевим дискаунтером ATB, у якого вже є мережа філій із близько 1200 магазинів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що дата початку роботи Lidl в Україні поки ще невідома.

Як відомо, Lidl — німецька мережа супермаркетів, що присутня у більшості країн Європейського Союзу, а також розвивається на ринках Австралії і США. Мережа Lidl включає понад 10 тис. магазинів по всьому світу.