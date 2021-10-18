CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНімецька мережа супермаркетів-дискаунтерів Lidl, яка належить найбільшому європейському ритейлеру Schwarz-Gruppe, готується почати роботу в Україні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Німецька мережа супермаркетів Lidl готується зайти в Україні
Schwarz-Gruppe виходить на наступний великий ринок – Україну. Очікується, що Lidl конкуруватиме там з місцевим дискаунтером ATB, у якого вже є мережа філій із близько 1200 магазинів
Фото: Damian Lugowski/shutterstock
Про це повідомляє видання Lebensmittelzeitung.
"Schwarz-Gruppe виходить на наступний великий ринок – Україну. Очікується, що Lidl конкуруватиме там з місцевим дискаунтером ATB, у якого вже є мережа філій із близько 1200 магазинів", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що дата початку роботи Lidl в Україні поки ще невідома.
Як відомо, Lidl — німецька мережа супермаркетів, що присутня у більшості країн Європейського Союзу, а також розвивається на ринках Австралії і США. Мережа Lidl включає понад 10 тис. магазинів по всьому світу.
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