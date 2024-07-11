Німецька опозиція допускає повернення чоловіків призовного віку до України
11 липня 2024, 18:09
Фото: з вільного доступу
Відомо, що більшість країн Європи виступили проти такого рішення.
Голова німецької партії "ХСС" Маркус Зедер заявив, якщо Україна звернеться з відповідним проханням, то Німеччина допоможе повернути їй всіх військовозобов'язаних чоловіків.
Про це він сказав в інтерв'ю Münchner Merku.
Зедер наголосив, якщо уряд очолить його партія, то українців призовного віку буде вислано у разі прохання з боку України.
Також політик виступив проти того, аби українським біженцям автоматично надавалися права на отримання соціальної допомоги. Він підкреслив, що партія була одразу скептично налаштована до цього питання.
У виданні пояснили, що українські біженці, які переїхали до Німеччини, отримують допомогу як громадяни, а не як шукачі притулку.