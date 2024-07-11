Німецька опозиція допускає повернення чоловіків призовного віку до України

Відомо, що більшість країн Європи виступили проти такого рішення.

Голова німецької партії "ХСС" Маркус Зедер заявив, якщо Україна звернеться з відповідним проханням, то Німеччина допоможе повернути їй всіх військовозобов'язаних чоловіків.

Про це він сказав в інтерв'ю Münchner Merku.

Зедер наголосив, якщо уряд очолить його партія, то українців призовного віку буде вислано у разі прохання з боку України.

Також політик виступив проти того, аби українським біженцям автоматично надавалися права на отримання соціальної допомоги. Він підкреслив, що партія була одразу скептично налаштована до цього питання.

У виданні пояснили, що українські біженці, які переїхали до Німеччини, отримують допомогу як громадяни, а не як шукачі притулку.