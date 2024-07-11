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Німецька опозиція допускає повернення чоловіків призовного віку до України

11 липня 2024, 18:09
Німецька опозиція допускає повернення чоловіків призовного віку до України
Фото: з вільного доступу
Відомо, що більшість країн Європи виступили проти такого рішення.
Голова німецької партії "ХСС" Маркус Зедер заявив, якщо Україна звернеться з відповідним проханням, то Німеччина допоможе повернути їй всіх військовозобов'язаних чоловіків.
 
Про це він сказав в інтерв'ю Münchner Merku.
 
Зедер наголосив, якщо уряд очолить його партія, то українців призовного віку буде вислано у разі прохання з боку України. 
 
Також політик виступив проти того, аби українським біженцям автоматично надавалися права на отримання соціальної допомоги. Він підкреслив, що партія була одразу скептично налаштована до цього питання. 
 
У виданні пояснили, що українські біженці, які переїхали до Німеччини, отримують допомогу як громадяни, а не як шукачі притулку.
війна в УкраїніНімечина допомогаросія окупанти

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