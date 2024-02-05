Німецька опозиція реформі фонду ЄС ризикує затримати постачання зброї Україні – FT

Берлін хоче інших правил щодо того, як має працювати фінансування у розмірі 5 млрд євро на озброєння для України.

Німецька опозиція щодо запропонованого перегляду фонду військової підтримки ЄС ризикує затримати поставки зброї в Україну, попереджають офіційні особи, на тлі інтенсивного тиску на союзників України з вимогою відповісти на посилення російських атак. Європейський фонд миру (ЄФМ) — це фонд розміром 12 млрд євро, створений поза межами спільного бюджету ЄС і заснований на внесках країн-членів залежно від розміру їхніх економік. Він був вичерпаний після відшкодування 5,6 млрд євро столицям ЄС за зброю, яку вони відправили в Україну за майже два роки з моменту повномасштабного вторгнення росії.

Про це повідомляє Financial Times.

ЄФМ потребує додаткового фінансування, щоб капітали могли частково відшкодувати свої витрати на постачання озброєнь, але пропоноване надходження у розмірі 5 млрд євро затримується, оскільки країни сперечаються про те, як реформувати фонд, щоб він краще відповідав потребам України й допомагав європейській збройній промисловості задовольняти їх.

"Cпочатку сплачуйте, а потім отримаєте компенсацію", — заявив один з представників ЄС, який брав участь у переговорах.

Але Німеччина та інші країни, які виступають за відмову від моделі відшкодування, "стверджують, що їм немає необхідності в цьому". Берлін перебуває під жорсткими фінансовими обмеженнями після того, як Конституційний суд ухвалив рішення проти його бюджетних домовленостей. Він вимагає, щоб вартість зброї, яку він постачає Києву на двосторонній основі, зараховувалася в рахунок його частки у фонді. Менші країни кажуть, що це різко зменшить розмір фонду.

"Вони не хочуть погоджуватися на гроші або відмовлятися від них, не будучи впевненими, що [умови] відповідають тому, що є прийнятним для них", — сказав високопоставлений чиновник ЄС, який брав участь у переговорах з лідерами минулого тижня, маючи на увазі позицію Німеччини.

На саміті канцлер Німеччини Олаф Шольц наполягав на тому, що угода про запропоновану реформу ЄФМ повинна включати "пропозиції", зроблені країнами-членами, за словами людей, поінформованих про перебіг дискусії. Він додав, що рішення Німеччини буде "враховувати національні внески, які надаються Україні".

Згідно з документом, з яким ознайомилася Financial Times, реформа ЄВМ, поширена напередодні саміту, має на меті досягти "більш структурованого, ефективного і прагматичного" способу фінансування озброєнь для України. Великі вкладники фонду стверджують, що менші країни, такі як країни Балтії, отримали великі відшкодування від ЄФМ за відправку застарілого озброєння радянських часів в Україну і використали ці гроші для модернізації свого власного озброєння.

Наступною проблемою є швидкість, з якою ЄФМ перейде від відшкодування витрат країнам до фінансування контрактів на постачання зброї. Країни з великою військовою промисловістю, такі як Німеччина і Франція, наполягають на якнайшвидших змінах і "отримають найбільшу вигоду, інші дуже добре це розуміють".

В нинішній пропозиції йдеться про те, що "відшкодування двосторонніх поставок буде поступово скасовано після перехідного періоду". За словами одного з урядовців, більшість вважає, що наявна модель застосовуватиметься принаймні до кінця 2024 року, а фінансування спільного виробництва буде збільшено наступного року.