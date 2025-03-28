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ПОЛІТИКА

Німецька партія "Зелених" закликає Мерца визначити позицію щодо "Північного потоку-2"

28 березня 2025, 18:37
Німецька партія
Фото: AP
Німецький бізнесмен Маттіас Варніг, активно лобіює відновлення газопроводу у США.

Німецька партія "Зелених" закликає лідера Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріха Мерца швидко та недвозначно висловити свою позицію щодо майбутнього проєкту "Північний потік-2".

Як повідомляє ntv, голова партії Франциска Брантнер наголосила, що потенційний канцлер має чітко заявити, що запуск газопроводу не відповідає інтересам Німеччини та Європи.

"Ми не голосували за мільярдні витрати на оборону, щоб майбутній уряд знову наповнював російську військову скарбницю газовими грошима", — зазначила вона.

Раніше глава МЗС рф Сєргєй Лавров заявив, що москва веде переговори з Вашингтоном щодо "Північного потоку-2". Водночас у Єврокомісії наголосили, що цей проєкт не є спільним інтересом для країн ЄС.

ЗМІ також повідомляли, що давній союзник путіна, німецький бізнесмен Маттіас Варніг, активно лобіює відновлення газопроводу у США.

НімеччинаПівнічний потік-2Фрідріх Мерц

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