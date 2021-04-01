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Німецька поліція розігнала церковну службу з понад 100 учасниками без масок

Поліція розігнала церковну службу, в якій взяли участь близько 150 парафіян в німецькому місті Герфорд, в західній землі Північний Рейн-Вестфалія.
Німецька поліція розігнала церковну службу з понад 100 учасниками без масок Поліція в масках

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Поліція заявила, що понад 100 учасникам були пред'явлені звинувачення в порушенні коронавірусних обмежень на зібрання, соціальне дистанціювання і колективний спів. Деяким з присутніх, особливо організаторам, можуть загрожувати великі штрафи.

Згідно з правилами ізоляції в Німеччині, до 20 осіб можуть відвідувати такі служби в приміщенні за умови дотримання гігієни та соціального дистанціювання.

За даними поліції, велика група в Герфорді, в яку входили діти, не носила масок і не дотримувалася правила дистанціювання, а часом співала.

Спільний спів в приміщенні суворо заборонений, так як є свідчення того, що це підвищує ризик передачі інфекції. Кілька хорових заходів в Європі були визначені як суперрозповсюджувачі.

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04 01 2021 13:22
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