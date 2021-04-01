Німецька поліція розігнала церковну службу з понад 100 учасниками без масок
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.
Поліція заявила, що понад 100 учасникам були пред'явлені звинувачення в порушенні коронавірусних обмежень на зібрання, соціальне дистанціювання і колективний спів. Деяким з присутніх, особливо організаторам, можуть загрожувати великі штрафи.
Згідно з правилами ізоляції в Німеччині, до 20 осіб можуть відвідувати такі служби в приміщенні за умови дотримання гігієни та соціального дистанціювання.
За даними поліції, велика група в Герфорді, в яку входили діти, не носила масок і не дотримувалася правила дистанціювання, а часом співала.
Спільний спів в приміщенні суворо заборонений, так як є свідчення того, що це підвищує ризик передачі інфекції. Кілька хорових заходів в Європі були визначені як суперрозповсюджувачі.
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