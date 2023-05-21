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ПОЛІТИКА

Німецька поліція розслідує можливе отруєння двох російських емігрантів – Reuters

21 травня 2023, 19:02
Німецька поліція розслідує можливе отруєння двох російських емігрантів – Reuters
Фото: з вільного доступу
Її організатором був критик Кремля Михайло Ходорковський.

У Німеччині розслідують отруєння двох росіян, які наприкінці квітня відвідали конференцію в Берліні. 

Про це повідомляє Reuters.

Берлінська поліція заявила про відкриття справи після того, як дві жінки повідомили про симптоми, що вказують на можливе отруєння. Поліція не повідомила жодних додаткових подробиць, пославшись на розслідування, що триває.

За даними ЗМІ, одна з жінок є журналісткою, і її симптоми могли проявитися ще до конференції 29 і 30 квітня. Вона звернулася до лікарні "Шаріте" в Берліні.

Друга жінка - директорка неурядової організації Free Russia Foundation Наталія Арно. Вона повідомила, що виявила, що двері в її готельний номер були прочинені.

"Я прокинулася о 5 ранку від різкого болю і дивних симптомів", - заявила вона.

Останніми роками за кордоном і в росії було скоєно кілька отруєнь проти критиків кремля. Однією з найгучніших справ стало отруєння російського опозиціонера Олексія Навального, яке сталося 2020 року.

20 серпня Навальний летів літаком із Томська до москви, його літак здійснив екстрену посадку в Омську. Навального в несвідомому стані доправили у відділення токсикореанімації однієї з лікарень міста.

розслідуванняНімеччина

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