Німецька прокуратура розслідує підтримку терористів "ЛНР" і "ДНР"

Деталей обшуку у німецькій прокуратурі не повідомили.

Прокуратура Німеччини у вівторок, 27 травня, провела обшук в одному з будинків у Бранденбурзі за підозрою у підтримці російських бойовиків у так званих "ЛНР" та "ДНР".

Про це повідомляють Der Standard та n-tv.

Як повідомив речник прокуратури, одного з підозрюваних звинувачують в тому, що він протягом кількох років організовував збвр коштів та перевезення товарів до окупованих росією територій Донецької та Луганської областей.

За даними правоохоронців, чоловік перебуває під слідством за підозрою у підтримці терористичної організації за кордоном. Як повідомляється, обшукане майно розташоване в районі Даме-Шпревальд.

Деталей обшуку у німецькій прокуратурі не повідомили, арештів також не проводили.