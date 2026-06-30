Німецька Rheinmetall розпочала виробництво боєприпасів для України

Загальна вартість контракту буде визначена у другому кварталі 2026 року.

Німецька оборонна компанія Rheinmetall виграла контракт від України на виробництво та постачання артилерійських снарядів та порохових зарядів.

Про це компанія повідомила у вівторок, пише Reuters.

Загальна вартість контракту буде визначена у другому кварталі 2026 року, а замовлення має бути виконано у першому кварталі 2027 року. В компанії заявили, що вже розпочали виробництво цього замовлення в Іспанії.

"Україна замовила Rheinmetall постачання далекобійних артилерійських боєприпасів. Замовлення включає 155-мм артилерійські снаряди та метальні заряди вартістю невелику п'ятизначну цифру. Вартість контракту, яка буде визнана у другому кварталі 2026 року, становить багатомільйонні двозначні цифри в мільйони євро", – додали в компанії.

За їхніми словами, снаряди ER02A1 B/B та заряди M203 вже використовуються різними країнами НАТО, можуть стріляти з широкого спектру 155-мм систем зброї та забезпечують велику дальність стрільби й високу ефективність. "Rheinmetall продовжує значно інвестувати в розширення потужностей існуючих підприємств та створення нових виробничих майданчиків, щоб задовольнити зростаючий попит на сучасні 155-мм снаряди та метальні заряди", – зазначили в компанії.

Нагадаємо, Rheinmetall, один з найбільших виробників боєприпасів великого калібру, реагує на зростання оборонних бюджетів НАТО, виходячи на нові оборонні сфери та розширюючи виробничі потужності.