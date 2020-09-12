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Німецька спецслужба запідозрила рух "коронаскептиків" у зв'язках з екстремістами - ЗМІ

Лідер руху Міхаель Бальвег, підприємець зі Штутгарта, заперечує всі звинувачення у зв’язках руху з праворадикалами
Німецький рух "коронаскептиків", що стоїть за наймасовішими акціями протесту проти карантинних обмежень, буде відстежуватися спецслужбою однієї з федеральних земель через побоювання, що у його лави можуть проникнути радикальні елементи.
Німецька спецслужба запідозрила рух "коронаскептиків" у зв Поліція в масках

Про це повідомляє німецьке агентство DPA з посиланням на свої джерела у відповідних органах, пише "Європейська правда". 

Як повідомив співрозмовник агентства, рух "Querdenken 711" ("Альтернативне мислення") стане об’єктом моніторингу спецслужби землі Баден-Вюртемберг через те, що останнім часом він радикалізується і у його лави приходять екстремісти. 

Лідер руху Міхаель Бальвег, підприємець зі Штутгарта, заперечує всі звинувачення у зв’язках руху з праворадикалами.

"Ми є мирним рухом, і ми не політична партія", - заявив він у коментарі агентству, додавши, що на демонстраціях не було проявів антисемітизму, жорстокості та екстремізму. 

Раніше Бальвег відмежувався від екстремістських елементів, які під час найбільшої акції "коронаскептиків" в кінці літа розгорнули прапори Німецької імперії і намагалися штурмувати Рейхстаг.

Водночас, протести "коронаскептиків" під проводом Бальвега вже не раз наражалися на критику за використання символіки, що порівнює незгодних з карантином та вакцинацією із переслідуваними євреями під час Голокосту, оскільки таке порівняння є зневагою до масштабів трагедії. 

Одна з останніх найбільших акцій коронаскептиків відбулася у Берліні 18 листопада, коли парламент розглядав ініціативу про розширення повноважень уряду для боротьби з епідемією.

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09 12 2020 13:35
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