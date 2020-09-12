Німецька спецслужба запідозрила рух "коронаскептиків" у зв'язках з екстремістами - ЗМІ
Про це повідомляє німецьке агентство DPA з посиланням на свої джерела у відповідних органах, пише "Європейська правда".
Як повідомив співрозмовник агентства, рух "Querdenken 711" ("Альтернативне мислення") стане об’єктом моніторингу спецслужби землі Баден-Вюртемберг через те, що останнім часом він радикалізується і у його лави приходять екстремісти.
Лідер руху Міхаель Бальвег, підприємець зі Штутгарта, заперечує всі звинувачення у зв’язках руху з праворадикалами.
"Ми є мирним рухом, і ми не політична партія", - заявив він у коментарі агентству, додавши, що на демонстраціях не було проявів антисемітизму, жорстокості та екстремізму.
Раніше Бальвег відмежувався від екстремістських елементів, які під час найбільшої акції "коронаскептиків" в кінці літа розгорнули прапори Німецької імперії і намагалися штурмувати Рейхстаг.
Водночас, протести "коронаскептиків" під проводом Бальвега вже не раз наражалися на критику за використання символіки, що порівнює незгодних з карантином та вакцинацією із переслідуваними євреями під час Голокосту, оскільки таке порівняння є зневагою до масштабів трагедії.
Одна з останніх найбільших акцій коронаскептиків відбулася у Берліні 18 листопада, коли парламент розглядав ініціативу про розширення повноважень уряду для боротьби з епідемією.
Читайте також: Новий локдаун буде з 8 по 24 січня – джерела
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО У Франкфурті поліція розігнала водометом коронаскептиків і їх опонентів
- ФОТО Як миють дороги, зупинки та підземні переходи у Києві
- Чи виправдані заходи карантину в Україні щодо ситуації з COVID - 2019?Що насправді спричинить за собою посилення заходів карантину через COVID - 2019 і чи варто продовжувати карантин?