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Німецька Uniper виграла суд у "Газпрому" і отримала сотні мільйонів євро

06 серпня 2025, 12:23
Німецька Uniper виграла суд у
Фото: gazeta.ru
Це перший випадок, коли європейський енергогігант реально отримав компенсацію після зриву контрактів.

Енергетичний німецький концерн Uniper домігся стягнення значної суми з російського "Газпрому" завдяки низці екстрених рішень німецьких судів компанія вже отримала сотні мільйонів євро.

Про це повідомляє агенція Bloomberg.

За словами співрозмовника, йдеться про суму, що вимірюється сотнями мільйонів євро, хоча точна цифра не розголошується.

Після початку повномасштабного вторгнення hосії в Україну у 2022 році та різкого скорочення газових поставок Європа опинилася в енергетичній кризі. Багаторічні контракти з "Газпромом" були де-факто розірвані, а провідні європейські енергокомпанії^ зокрема Eni, Engie, OMV, Uniper і RWE^ почали арбітражні позови проти російського монополіста.

Більшість цих справ тривають роками, але Uniper вдалося отримати кошти швидше за інших, використавши суди Німеччини.

Компанія подала позови до регіональних судів у Вайдені та Нюрнберзі, отримавши рішення про стягнення:

  • 3,65 млрд євро,

  • 3,79 млрд євро,

  • 576 млн євро.

У червні 2024 року Uniper виграла ще й арбітраж на 13,5 млрд євро. Усі позови подавалися з аргументом, що існування компанії було під загрозою і суди це визнали.

Для фактичного отримання коштів Uniper скористалась механізмом стягнення боргів "Газпрому" з його боржників. Наприкінці 2023 року компанія почала отримувати кошти, однак відмовилась називати контрагентів чи юрисдикції, в яких були здійснені виплати.

Юристи вказують, що ключем до успіху Uniper стали швидкість і правова гнучкість.

"Uniper діяла швидко і грамотно. Це дозволило їй першій отримати доступ до активів. У таких випадках той, хто перший арештує актив, має всі шанси отримати виплату. Решта – ні", - зазначив юрист Тіно Шнайдер

Тим часом інші компанії, включно з Orlen і RWE, продовжують арбітраж, але не досягли аналогічних результатів.

 
ГазпромсудUniper

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