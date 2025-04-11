Німецька зброя провалила випробування війною в Україні – Spiegel

Німецькі системи лише частково готові до ведення бойових дій в сьогоднішніх реаліях.

Заступник військового аташе посольства Німеччини в Києві під час виступу перед молодшими офіцерами Бундесверу заявив про серйозні проблеми з німецьким озброєнням, яке використовується Збройні сили України на фронті.

Зазначається, що німецьку САУ Panzerhaubitze 2000 хоч і вважають "видатною системою озброєння", у реаліях сучасної війни вона має "таку високу технічну вразливість, що її придатність до бойових дій викликає серйозні сумніви".

Танк Leopard 1A5 "часто використовують лише як імпровізовану артилерія через слабку броню", а Leopard 2A6 - занадто дорогий в обслуговуванні, а ремонтувати його на передовій практично неможливо.

Крім того, досить суперечливою є оцінка систем ППО. Наприклад, IRIS-T ефективна, але "боєприпаси надто дорогі і не доступні в достатній кількості". Patriot - "відмінна система озброєння", але "непридатна для бойового застосування" через старі шасі MAN і відсутність запчастин. Лише одна німецька система отримала схвальні відгуки. Йдеться про зенітну установку Gepard. Її називають "найпопулярнішою, найефективнішою і найнадійнішою системою озброєння в Україні". Також зазначається, що німецькі системи залпового вогню Mars "змінюють правила гри на полі бою", але придатні лише "частково", бо не підтримують касетні боєприпаси, на відміну від американських аналогів. Річ у тім, що Німеччина дотримується договору 2010 року, що забороняє касетні боєприпаси, тому постачає лише звичайні. Подібні труднощі були з гаубицями, але їх нібито вирішили після перепрограмування.

В Бундесвері підтверджують, що зауваження аташе відображають реальну ситуацію. Українським бійцям бракує технічної підготовки для обслуговування техніки, а інфраструктура ремонту - слабка. Створені ремонтні центри часто занадто далеко від лінії фронту.