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Німецька зброя провалила випробування війною в Україні – Spiegel

11 квітня 2025, 13:31
Німецька зброя провалила випробування війною в Україні – Spiegel
Фото: з вільного доступу
Німецькі системи лише частково готові до ведення бойових дій в сьогоднішніх реаліях.
Заступник військового аташе посольства Німеччини в Києві під час виступу перед молодшими офіцерами Бундесверу заявив про серйозні проблеми з німецьким озброєнням, яке використовується Збройні сили України на фронті.
 
Про це пише Spiegel.
 
Зазначається, що німецьку САУ Panzerhaubitze 2000 хоч і вважають "видатною системою озброєння", у реаліях сучасної війни вона має "таку високу технічну вразливість, що її придатність до бойових дій викликає серйозні сумніви".
 
Танк Leopard 1A5 "часто використовують лише як імпровізовану артилерія через слабку броню", а Leopard 2A6 - занадто дорогий в обслуговуванні, а ремонтувати його на передовій практично неможливо.
 
Крім того, досить суперечливою є оцінка систем ППО. Наприклад, IRIS-T ефективна, але "боєприпаси надто дорогі і не доступні в достатній кількості". Patriot - "відмінна система озброєння", але "непридатна для бойового застосування" через старі шасі MAN і відсутність запчастин.
 
Лише одна німецька система отримала схвальні відгуки. Йдеться про зенітну установку Gepard. Її називають "найпопулярнішою, найефективнішою і найнадійнішою системою озброєння в Україні".
 
Також зазначається, що німецькі системи залпового вогню Mars "змінюють правила гри на полі бою", але придатні лише "частково", бо не підтримують касетні боєприпаси, на відміну від американських аналогів. Річ у тім, що Німеччина дотримується договору 2010 року, що забороняє касетні боєприпаси, тому постачає лише звичайні. Подібні труднощі були з гаубицями, але їх нібито вирішили після перепрограмування.

 

В Бундесвері підтверджують, що зауваження аташе відображають реальну ситуацію. Українським бійцям бракує технічної підготовки для обслуговування техніки, а інфраструктура ремонту - слабка. Створені ремонтні центри часто занадто далеко від лінії фронту.

Німеччиназброявійна в Україніросія окупанти

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