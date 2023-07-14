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ПОЛІТИКА

Німецьке видання оприлюднило деталі оборонного плану НАТО на випадок нападу росії

14 липня 2023, 08:25
Німецьке видання оприлюднило деталі оборонного плану НАТО на випадок нападу росії
Фото: з вільного доступу
За даними журналістів, план займає понад 4 400 сторінок. У ньому країни НАТО визначають, як захищати Альянс у надзвичайних ситуаціях.

Затверджені на саміті Північноатлантичного Альянсу нові регіональні оборонні плани передбачають комплекс заходів для оборони й стримування росії як найбільшої та найбезпосереднішої загрози.

Про це повідомило видання Bild.

За даними журналістів, план займає понад 4 400 сторінок. У ньому країни НАТО визначають, як захищати Альянс у надзвичайних ситуаціях.

Згідно із документом, верховний головнокомандувач НАТО в Європі в разі загрози зможе приймати більше рішень без попереднього звернення до органів Альянсу. Це має дозволити НАТО швидше реагувати на загрози.

Важлива роль в оборонному плані належить Німеччини — вона має стати найважливішим логістичним вузлом для сил Альянсу.

У стані підвищеної готовності перебуватимуть 300 тисяч військових, зокрема 35 тисяч армійців Бундесверу.

У країнах Балтії та в Польщі створять бойові групи національних армій. За Литву відповідатиме Німеччина, за Латвію — Канада, за Естонію — Британія, за Польщу — США. Німеччина хоче на постійній основі розмістити 4 000 військових у Литві.

Також обговорюють створення другого сухопутного командування НАТО у Вісбадені разом з уже існуючим штабом у турецькому Ізмірі. Проте рішення ще не ухвалили, зазначає Bild.

Крім того, НАТО збільшить кількість артилерійських систем, ракет великої дальності та систем протиповітряної оборони. Також Альянс хоче краще убезпечити свої підводні трубопроводи, щоб захиститися від диверсій.

НАТОрф тероризм

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