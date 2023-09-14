Німецькі депутати закликали Шольца та Пісторіуса надати Україні ракети Taurus
Депутати Бундестагу написали листа до канцлера Олафа Шольца й міністра оборони Бориса Пісторіуса з закликом передати Україні ракети Taurus.
Про це повідомляє Taggeschau.
Напередодні наступного засідання Контактної групи з питань оборони України на авіабазі Рамштайн, яке відбудеться 19 вересня, депутати закликали про необхідність надати Україні подальші зобов'язання в оборонній боротьбі з росією.
"Зокрема, Україна потребує крилатих ракетних комплексів Taurus, які є на складах Бундесверу, для того, щоб цілеспрямовано послабити російську військову логістику", – зазначається в листі.
Варто додати, що лист написаний депутатами Бундестагу, а саме:
- Марією-Аґнес Штрак-Ціммерманном ("Вільна демократична партія");
- Антоном Хофрайтером ("Зелені");
- Андреасом Шварцом ("Соціал-демократична партія Німеччини").
Як пише видання, представники українського уряду запевнили депутатів у тому, що система озброєння використовуватиметься виключно на території України, у зв'язку з чим у них немає причин сумніватись в обіцянці.
В листі вони додали, що Німеччина повинна продовжувати постачання:
- засобів протиповітряної оборони;
- боєприпасів;
- лікарняного обладнання;
- захищених транспортних засобів;
- особливо бойових танків і бойових машин піхоти.
Також депутати зауважили на необхідності забезпечити стійкість українських воїнів, у зв'язку з чим німецька промисловість повинна бути скоординованою та вдосконаленою.