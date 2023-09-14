Матеріали:
Теми:

Німецькі депутати закликали Шольца та Пісторіуса надати Україні ракети Taurus

14 вересня 2023, 16:05
Німецькі депутати закликали Шольца та Пісторіуса надати Україні ракети Taurus
Джерело: ukrinform
Депутати зазначили, що Україна потребує крилатих ракетних комплексів Taurus, аби послабити російську військову логістику.

Депутати Бундестагу написали листа до канцлера Олафа Шольца й міністра оборони Бориса Пісторіуса з закликом передати Україні ракети Taurus.

Про це повідомляє Taggeschau.

Напередодні наступного засідання Контактної групи з питань оборони України на авіабазі Рамштайн, яке відбудеться 19 вересня, депутати закликали про необхідність надати Україні подальші зобов'язання в оборонній боротьбі з росією.

"Зокрема, Україна потребує крилатих ракетних комплексів Taurus, які є на складах Бундесверу, для того, щоб цілеспрямовано послабити російську військову логістику", – зазначається в листі.

Варто додати, що лист написаний депутатами Бундестагу, а саме:

  • Марією-Аґнес Штрак-Ціммерманном ("Вільна демократична партія");
  • Антоном Хофрайтером ("Зелені");
  • Андреасом Шварцом ("Соціал-демократична партія Німеччини").

Як пише видання, представники українського уряду запевнили депутатів у тому, що система озброєння використовуватиметься виключно на території України, у зв'язку з чим у них немає причин сумніватись в обіцянці.

В листі вони додали, що Німеччина повинна продовжувати постачання:

  • засобів протиповітряної оборони;
  • боєприпасів;
  • лікарняного обладнання;
  • захищених транспортних засобів;
  • особливо бойових танків і бойових машин піхоти.

Також депутати зауважили на необхідності забезпечити стійкість українських воїнів, у зв'язку з чим німецька промисловість повинна бути скоординованою та вдосконаленою.

Німеччинадопомога арміївійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Обережно, фальшиві пророки війни. Чому експерти так часто помиляються? – Еліот Коен
Cуспільство
Обережно, фальшиві пророки війни. Чому експерти так часто помиляються? – Еліот Коен
Переклад iPress – 14 вересня 2023, 15:53
На Донбасі не вистачає техніки. А на південному напрямку дні невизначеності – Том Купер
Cуспільство
На Донбасі не вистачає техніки. А на південному напрямку дні невизначеності – Том Купер
Переклад iPress – 14 вересня 2023, 11:46
Урок війни в Україні №1. Балакучі військові мікроменеджери-смертники – Ян Каллберг
Технології
Урок війни в Україні №1. Балакучі військові мікроменеджери-смертники – Ян Каллберг
Переклад iPress – 14 вересня 2023, 08:46
Генеральша Зима і маршал Багнюка перекреслювали плани Наполеона, Гітлера. А тепер – і путіна – Мік Раян
Cуспільство
Генеральша Зима і маршал Багнюка перекреслювали плани Наполеона, Гітлера. А тепер – і путіна – Мік Раян
Переклад iPress – 13 вересня 2023, 16:15
Історія про страх. Що отримала росія, залякавши Ілона Маска та західні уряди? – Енн Епплбом
Політика
Історія про страх. Що отримала росія, залякавши Ілона Маска та західні уряди? – Енн Епплбом
Переклад iPress – 13 вересня 2023, 12:22
Повільний, але сміливий розворот Макрона щодо України. Чи не запізно? – Politico
Політика
Повільний, але сміливий розворот Макрона щодо України. Чи не запізно? – Politico
Переклад iPress – 13 вересня 2023, 09:01
Сі Цзіньпін покінчив з усталеним світовим порядком. Китай хоче замінити G20, і це лише початок – The Atlantic
Політика
Сі Цзіньпін покінчив з усталеним світовим порядком. Китай хоче замінити G20, і це лише початок – The Atlantic
Переклад iPress – 12 вересня 2023, 14:29
Захід повинен готуватися до розколу росії. Стабільності в меню може не виявитися – Едвард Лукас
Політика
Захід повинен готуватися до розколу росії. Стабільності в меню може не виявитися – Едвард Лукас
Переклад iPress – 12 вересня 2023, 12:19
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється