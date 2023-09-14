Німецькі депутати закликали Шольца та Пісторіуса надати Україні ракети Taurus

Депутати зазначили, що Україна потребує крилатих ракетних комплексів Taurus, аби послабити російську військову логістику.

Депутати Бундестагу написали листа до канцлера Олафа Шольца й міністра оборони Бориса Пісторіуса з закликом передати Україні ракети Taurus.

Про це повідомляє Taggeschau.

Напередодні наступного засідання Контактної групи з питань оборони України на авіабазі Рамштайн, яке відбудеться 19 вересня, депутати закликали про необхідність надати Україні подальші зобов'язання в оборонній боротьбі з росією.

"Зокрема, Україна потребує крилатих ракетних комплексів Taurus, які є на складах Бундесверу, для того, щоб цілеспрямовано послабити російську військову логістику", – зазначається в листі.

Варто додати, що лист написаний депутатами Бундестагу, а саме:

Марією-Аґнес Штрак-Ціммерманном ("Вільна демократична партія");

Антоном Хофрайтером ("Зелені");

Андреасом Шварцом ("Соціал-демократична партія Німеччини").

Як пише видання, представники українського уряду запевнили депутатів у тому, що система озброєння використовуватиметься виключно на території України, у зв'язку з чим у них немає причин сумніватись в обіцянці.

В листі вони додали, що Німеччина повинна продовжувати постачання:

засобів протиповітряної оборони;

боєприпасів;

лікарняного обладнання;

захищених транспортних засобів;

особливо бойових танків і бойових машин піхоти.

Також депутати зауважили на необхідності забезпечити стійкість українських воїнів, у зв'язку з чим німецька промисловість повинна бути скоординованою та вдосконаленою.