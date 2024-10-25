Німецькі діти влітку відпочивали в кримському таборі "Артек"

Ймовірно, там були ще діти з Фінляндії і Франції.

В окупованому рф Криму, у дитячому таборі "Артек", діти з Німеччини провели в таборі три тижні, попри те, що Берлін офіційно вважає півострів територією України.

Про це пише німецький портал t-online.

Про те, що в "Артеку" відпочивають діти із Західної Європи, стало відомо із репортажу фінського громадського телебачення, пише видання.

Разом з тим, прокремлівський телеканал RT також розповсюдив фотографії та інформацію про кримські канікули німецьких дітей. У відеоролику дві дівчинки та хлопчик з Німеччини дякують так званому російському дому у Страсбурзі і одному з берлінських організаторів їхньої поїздки на ім'я.

Видання наводить слова одного з членів керівництва путінської партії "Єдина росія", який за мотивами перебування міжнародної дитячої групи в Криму сказав:

"Я впевнений, що всі діти, які відвідали "Артек" в рамках акції, назавжди залишаться друзями росії".

Як саме німецьк школярі потрапили до анексованого Криму, який Берлін визнає територією України, якщо законний в'їзд до Криму можливий тільки з української території, наразі невідомо.