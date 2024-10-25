Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Німецькі діти влітку відпочивали в кримському таборі "Артек"

25 жовтня 2024, 17:28
Німецькі діти влітку відпочивали в кримському таборі
Фото: ukrpress.info
Ймовірно, там були ще діти з Фінляндії і Франції.

В окупованому рф Криму, у дитячому таборі "Артек", діти з Німеччини провели в таборі три тижні, попри те, що Берлін офіційно вважає півострів територією України.

Про це пише німецький портал t-online.

Про те, що в "Артеку" відпочивають діти із Західної Європи, стало відомо із репортажу фінського громадського телебачення, пише видання. 

Разом з тим, прокремлівський телеканал RT також розповсюдив фотографії та інформацію про кримські канікули німецьких дітей. У відеоролику дві дівчинки та хлопчик з Німеччини дякують так званому російському дому у Страсбурзі і одному з берлінських організаторів їхньої поїздки на ім'я.

Видання наводить слова одного з членів керівництва путінської партії "Єдина росія", який за мотивами перебування міжнародної дитячої групи в Криму сказав: 

"Я впевнений, що всі діти, які відвідали "Артек" в рамках акції, назавжди залишаться друзями росії".

Як саме німецьк  школярі потрапили до анексованого Криму, який Берлін визнає територією України, якщо законний в'їзд до Криму можливий тільки з української території, наразі невідомо. 

 
Кримтабірартек. німеччина

Останні матеріали

Останні попередження. Трамп говорить як Гітлер, Сталін і Муссоліні – The Atlantic
Політика
Останні попередження. Трамп говорить як Гітлер, Сталін і Муссоліні – The Atlantic
Переклад iPress – 25 жовтня 2024, 16:58
Таємні розмови Ілона Маска з путіним. Як Маск в москві
Політика
Таємні розмови Ілона Маска з путіним. Як Маск в москві "наклюкався" до втрати свідомості – WSJ
Переклад iPress – 25 жовтня 2024, 12:17
путін створює
Політика
путін створює "чорні сотні" під назвою "русская община". Це загрожує як іммігрантам, так і корінним неросіянам – Пол Гобл
Переклад iPress – 25 жовтня 2024, 08:30
Ми вже перебуваємо у стані війни з росією. Ми просто ще не усвідомили цього – Ніл Барнетт
Політика
Ми вже перебуваємо у стані війни з росією. Ми просто ще не усвідомили цього – Ніл Барнетт
Переклад iPress – 24 жовтня 2024, 16:45
Автокатастрофа у сповільненій зйомці. Як політичне та військове керівництво України не дає спокійно спати Тому Куперу
Політика
Автокатастрофа у сповільненій зйомці. Як політичне та військове керівництво України не дає спокійно спати Тому Куперу
Переклад iPress – 24 жовтня 2024, 12:43
Розбудили не того тигра. Хороші хлопці ще можуть перемогти – Ендрю Таннер
Розбудили не того тигра. Хороші хлопці ще можуть перемогти – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 24 жовтня 2024, 08:48
Як мільярдери-республіканці навчилися знову любити Трампа.
Політика
Як мільярдери-республіканці навчилися знову любити Трампа. "Вони хочуть розв'язати свої проблеми" – New Yorker
Переклад iPress – 23 жовтня 2024, 15:37
План перемоги Зеленського: хто наважиться, той переможе. Затягнути і перемолоти – Ендрю Таннер
Політика
План перемоги Зеленського: хто наважиться, той переможе. Затягнути і перемолоти – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 23 жовтня 2024, 05:42
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється