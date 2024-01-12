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Німецькі фермери заблокували два прикордонні переходи з Польщею

12 січня 2024, 14:23
Німецькі фермери заблокували два прикордонні переходи з Польщею
Фото: з вільних джерел
Німецькі фермери заблокували два прикордонні переходи з Польщею: в Любешині і Росувку біля Щецина.

Про це повідомляє польське радіо RMF24.

Один перехід у Росувку вже заблокували, ще один мають відкрити через 12 годин у Любешині.

На двох КПП трактори німецьких фермерів заблокували дорогу через кордон, і в'їзд до Німеччини був неможливий.

На переході в Любешині також була група польських фермерів, які прийшли без тракторів, щоб підтримати своїх колег-фермерів.

Лише у прикордонній землі Бранденбург протестуючі фермери оголосили про близько 40 місць, які вони заблокують в п'ятницю. 

Вони можуть заблокувати виїзди з автобану A11 в напрямку Щецина.

Німецькі фермери вже п'ятий день протестують проти запланованого урядом скорочення субсидій: планується поетапне скасування податкових пільг на сільськогосподарське дизельне паливо. Очікується, що кульмінацією протесту стане велика демонстрація в Берліні вже в понеділок. 

В цей же день має відбутися зустріч між лідерами парламентських фракцій та представниками фермерів, запрошених на засідання Бундестагу.

"Дискусія буде присвячена економічним перспективам сільськогосподарських підприємств. Асоціація фермерів вже наполягала на вирішенні цього питання в парламенті", - пише агенція dpa. 

Фермерів заявляють, що мова піде про "підтримку конкурентоспроможності сільського господарства" і про те, як припинити протести.

Ще в грудні фермери почали протести: колона з понад 1500 тракторів блокувала головну дорогу, що веде до Бранденбурзьких воріт.
НімеччинафермериблокадаПольща

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