Німецькі компанії беруть участь у відбудові "нового" Маріуполя

Експерти кажуть, що компанії фактично "допомагають цементувати" російську владу на окупованих територіях.

Німецька компанії Knauf та її дочірня фірма WKB Systems GmbH у складі 4000 співробітників продовжують співпрацю з росією. Зокрема вони відіграють значну роль у відбудові Маріуполя, який росіяни зруйнували під час повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році.

WKB Systems GmbH, основним власником якої є російський олігарх Віктор Бударін, протягом багатьох років використовувала можливості Knauf для роботи на російському ринку для виробництва газобетонних блоків. Тепер WKB Systems GmbH ‒ один з основних підрядників у Маріуполі.

Про це пише Тagesschau.

У річних звітах, на сайтах компаній, у світлинах і відео – скрізь є докази того, що німецькі компанії також відіграють важливу роль у відбудові Маріуполя. Зокрема, це важкі будівельні машини та вікна, на яких можна знайти логотипи кількох німецьких виробників. І знову на гіпсових та цементних пакетах майорить назва ‒ Knauf.

У загальній заяві щодо ведення російського бізнесу Knauf повідомляє, що засуджує російську агресію проти України та дотримується всіх санкцій ЄС проти рф. Там заявляють, що виробляють продукцію у росії "виключно для місцевого ринку".

"Те, що стосується заяв Knauf стосовно наявності дочірньої компанії, що працює в росії лише на внутрішньому ринку і тому не порушує санкційних вимог ЄС, то таке трактування максимально далеке від реальності", ‒ зазначив експерт із санкційного права Віктор Вінклер.

Депутат Бундестагу від ХДС та голова комітету парламенту у закордонних справах Родеріх Кізеветтер засуджує залучення німецьких компаній до будівельних робіт у Маріуполі. Він наголосив, що вони служать війні, яка порушує міжнародне право.

"Це дуже очевидно у випадку з Knauf, тому що вони фактично цементують російську владу на окупованих територіях, зокрема у Маріуполі", ‒ підкреслив політик.

Численні російські олігархи вже потрапили під санкції за останні роки. Бударін не є одним з них.

"Із юридичної точки зору, є дуже вагома причина, щоб накласти санкції на цю людину, оскільки він робить дуже багато для зміцнення російської економіки. І Німеччина тут дуже сильно залучена", ‒ підсумував Вінклер.