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ПОЛІТИКА

Німецькі консерватори закликають обмежити виплати українським біженцям – The Guardian

20 червня 2024, 12:44
Німецькі консерватори закликають обмежити виплати українським біженцям – The Guardian
Фото: з вільного доступу
Томас Штробль від партії "Християнсько-демократичний союз" очолює заклики до змін у політиці.

Українські біженці в Німеччині повинні бути позбавлені доступу до соціальних виплат, натомість їх слід розглядати в рамках системи надання притулку, наполягає низка провідних німецьких політиків, стверджуючи, що нинішню ситуацію стає "складно донести" до виборців.

Ці заклики пролунали напередодні зустрічі міністрів внутрішніх справ 16 земель країни та федерального міністра внутрішніх справ, дехто з них заявив, що Німеччина насправді є надто привабливою для українських громадян, оскільки платить їм більше, ніж сусідні країни.

Про це повідомляє The Guardian.

Близько 1,1 мільйона українців знайшли притулок у Німеччині після повномасштабного вторгнення росії в їхню країну в лютому 2022 року. Вони мають право на соціальну виплату у розмірі 563 євро на місяць. Німеччина також покриває такі витрати, як оренда житла, опалення та медичне обслуговування, повідомляє газета.

Цього року Німеччина виділить від 5,5 до 6 мільярдів євро на фінансування українців, згідно з даними міністерства фінансів.

Томас Штробль, міністр внутрішніх справ землі Баден-Вюртемберг на півдні Німеччини, заявив, що він сподівається заручитися підтримкою у зміні політики щодо біженців з України.

"Цілком можливо, що причиною того, що в Німеччині особливо багато українців, на відміну від інших сусідів, таких як Франція, наприклад, є те, що у нас високі соціальні виплати, яких немає більше ніде в Європі", — сказав він.

Критики, такі як Штробль та міністри внутрішніх справ Бранденбургу і Баварії Міхаель Штюбген і Йоахім Геррманн, які також є членами консервативного альянсу, стверджують, що рівень виплат не стимулює українців шукати роботу через низьку мотивацію.

Уряд поки що відкидає вимоги щодо скорочення соціальних виплат українцям і заявляє, що не планує переглядати ці правила.

Німеччинабіженцівійна в Україні

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