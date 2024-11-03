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Німецькі ліві-вискочки порушують проукраїнський консенсус – Reuters

03 листопада 2024, 11:34
Німецькі ліві-вискочки порушують проукраїнський консенсус – Reuters
Фото: deutsche-sprache.ru
Обидві партії заявили, що в майбутньому будуть працювати над дипломатичним вирішенням "українського конфлікту".

В Німеччині обговорюють формулювання в заяві про потенційну коаліцію в землі Бранденбург між Соціал-демократами канцлера Олафа Шольца та лівроадикалами з Альянсу Сари Вагенкнехт, яке ризикує підірвати політичний консенсус на федеральному рівні щодо підтримки України у війні.

Про це інформує агентство Reuters.

Цього тижня бранденбурзький осередок Соціал-демократичної партії Шольца (СДПН) схвалив спільну заяву з проросійським Альянсом Сари Вагенкгенх (АСВ), яка містила такий фрагмент: 

"Неможливо буде закінчити війну, постачаючи більше зброї".

Дві партії заявили, що в майбутньому будуть працювати над дипломатичним вирішенням "українського конфлікту". 

Також вони критично висловились про ідею розміщення ракет середньої дальності і гіперзвукових ракет на території Німеччини. 

Такі формулювання викликали обурення в різних політичних колах Німеччини і занепокоєння навіть серед деяких членів СДПН на федеральному рівні.

Депутатка від Зелених Аґнєшка Бруґґер, що входять до коаліції Шольца, звинуватила СДПН в тому, що та потурає "цинічному і популістському курсу АСВ".

"Той, хто говорить про мир, але має на увазі припинення підтримки України, не хоче справжнього миру", – заявила вона. 

Вона додала, що така політика поставила б під загрозу безпеку нашої країни і наших союзників.

Експерт з питань зовнішньої політики СДПН Міхаель Рот вважає, що документ в кількох аспектах є розривом з політикою федерального канцлера і СДПН.

Мер Мюнхена від СДПН Дітер Райтер заявив, що мова бранденбурзького осередку партії "неприйнятна".

 
НімеччинаСоціал-демократична партіяАльянс Сари Вагенкгенх

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