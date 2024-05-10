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Німецькі політики знову дискутують про відновлення призову в армію

10 травня 2024, 10:55
Німецькі політики знову дискутують про відновлення призову в армію
Фото: з вільного доступу
Німеччина скасувала призов у 2011 році.

У Німеччині розвивається дискусія щодо можливого відновлення призову молоді до війська або на роботу у соціальних службах.

Про це повідомляє Tagesspiegel.

Невдовзі міністр оборони Борис Пісторіус має внести свої пропозиції щодо зміни політики у питанні призову. Політики з СДПН та опозиційної ХДС зазначають, що вони відкриті до обговорень.

Один з лідерів СДПН Ларс Клінгбайль вже сказав, що вважає ідею слушною.

"Кожен молодий громадянин має запитати себе, чи може уявити свою службу країні. Це може бути Бундесвер, або цивільна служба у соціальних чи культурних установах. Ми маємо повертатися до цього", – зазначив він.

Клінгбайль пропонує, аби школи запрошували на спілкування зі старшокласниками військових Бундесверу, щоб ті могли розповісти про можливості служби.

"Це не матиме нічого спільного з прославлянням війни, а радше – буде як варіант розгляду рішення про свою майбутню кар’єру, а також для інформування про безпекову ситуацію", – зазначив політик. При цьому він відкинув повернення до попередньої моделі призову, що діяла раніше в Німеччині.

Зазначимо, що від "Християнських демократів" вже лунали пропозиції про відновлення загальнообов’язкової військової служби з огляду на зміну безпекової ситуації. У партії не хочуть, аби це було методом примусу чи впливу на молодь, але це необхідно у поточній безпековій ситуації, на тлі зростаючої загрози від авторитарних держав зі Сходу. 

Німеччинавійна в Україніросія окупантипризов

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