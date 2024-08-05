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Німецькі системи ППО Skynex вже захищають українське небо

05 серпня 2024, 08:55
Німецькі системи ППО Skynex вже захищають українське небо
фото: Вікіпедія
Передача систем відбулася в рамках військової допомоги від Німеччини, яку ЗСУ отримали на початку цього року.
Німецькі зенітно-артилерійські комплекси протиповітряної оборони Skynex почали захищати українське небо.
 
Про це стало відомо з опублікованого офіційного відео до дня Повітряних сил ЗСУ, повідомляє "Мілітарний".
 
Комплекс розроблений німецькою Rheinmetall Air Defence. Видання пояснило, що головна задача Skynex, це об’єктова протиповітряна оборона. Оскільки гарматні установки не є самохідними, вони використовуються для захисту аеродромів, критичної інфраструктури.
 
Батарея системи Skynex складається з чотирьох 35 мм гарматних установок, поста управління та радіолокаційної станції, яка знаходить ціль та наводить на неї гармати.
 
При цьому гарматні установки також мають власну радіолокаційну станцію, яка поєднана з оптичною системою. В першу чергу, вони використовуються для захоплення повітряних цілей, а використання оптичної системи, забезпечує високу точність проти малих цілей.
 
У 2022 році Rheinmetall анонсувала, що виготовить дві батареї  Skynex для однієї з країн Європи та запросила фінансування на це у німецького уряду. Через деякий час ЗМІ повідомили, що ці дві батареї, вартістю 182 млн євро, отримає Україна.
 

Передача систем відбулася в рамках військової допомоги від Німеччини, яку ЗСУ отримали на початку цього року.

НімеччинаППОвійна в Україніросія окупанти

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