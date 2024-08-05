Німецькі системи ППО Skynex вже захищають українське небо

Передача систем відбулася в рамках військової допомоги від Німеччини, яку ЗСУ отримали на початку цього року.

Німецькі зенітно-артилерійські комплекси протиповітряної оборони Skynex почали захищати українське небо.

Про це стало відомо з опублікованого офіційного відео до дня Повітряних сил ЗСУ, повідомляє "Мілітарний".

Комплекс розроблений німецькою Rheinmetall Air Defence. Видання пояснило, що головна задача Skynex, це об’єктова протиповітряна оборона. Оскільки гарматні установки не є самохідними, вони використовуються для захисту аеродромів, критичної інфраструктури.

Батарея системи Skynex складається з чотирьох 35 мм гарматних установок, поста управління та радіолокаційної станції, яка знаходить ціль та наводить на неї гармати.

При цьому гарматні установки також мають власну радіолокаційну станцію, яка поєднана з оптичною системою. В першу чергу, вони використовуються для захоплення повітряних цілей, а використання оптичної системи, забезпечує високу точність проти малих цілей. У 2022 році Rheinmetall анонсувала, що виготовить дві батареї Skynex для однієї з країн Європи та запросила фінансування на це у німецького уряду. Через деякий час ЗМІ повідомили, що ці дві батареї, вартістю 182 млн євро, отримає Україна.

Передача систем відбулася в рамках військової допомоги від Німеччини, яку ЗСУ отримали на початку цього року.