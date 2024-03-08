Німецькі заводи неочікувано зіштовхнулись із серйозною проблемою – Bloomberg

Обсяг замовлень промпідприємств Німеччини в січні знизився на 11,3%.

Падіння заводських замовлень є новою ознакою економічного спаду у Німеччині. На початку 2024 року зафіксовано зниження замовлень для німецьких заводів після їхнього грудневого зростання.

Про це пише Bloomberg.

Так, продуктивний попит у січні 2024 року знизився на 11,3% порівняно з показниками попереднього місяця. Падіння обсягу замовлень прогнозувалося на 6%.

"Замовлення на заводах у Німеччині різко впали на початку 2024 року після підйому в грудні, що підкреслює труднощі найбільшої економіки Європи з подоланням недавніх економічних негараздів", – зазначає видання.

Різке зниження у 2024 році обумовлено великим обсягом замовлень наприкінці 2023 року, яке показало зростання на 12% проти прогнозованих 8,9%. Відповідні показники за тримісячний період виявили меншу волатильність та показали зростання на 2,3%.

Як пише видання, 2023 року Німеччина стала єдиною країною G7, де відбувалося зниження ВВП. Показник упав на 0,3% через слабкий світовий попит, високу інфляцію, втрату дешевих російських енергоносіїв та обмеження бюджетних витрат. Агентство наголошує, що у лютому цього року ФРН знизила прогноз зростання ВВП на цей рік до 0,2%, коли раніше прогнозувалося його зростання на 1,3%.