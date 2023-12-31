Німецькі журналісти постраждали від обстрілу росіянами Харкова

Співробітники німецького телеканалу ZDF були в харківському готелі Kharkiv Palace, куди в суботу влучила російська ракета.

Працівники німецького телебачення (ZDF) постраждлали від обстрілу росіянами Харкова.

Про це йдеться на сайті телеканалу.

Команда перебувала в готелі, по якому ввечері 30 грудня російські окупанти завдали ракетного удару. Всі вони вижили.

"Дивом ми всі залишилися живі: троє з п'ятого поверху, колега в холі і колега, який був на 11 поверсі в момент удару", – повідомили журналісти.

Також додали, що від вибуху простраждала українська перекладачка команди. За даними видання, у жінки було зламані ребро і три хребці.

Загалом на момент удару в готелі були зайнятими 15 номерів, із них не менше десяти – журналістами.

"В Україні ми, як і більшість іноземців, ночували в готелях, де був захищений бункер. Але виявляється: в Україні немає безпечного місця", – пишуть на сайті телеканалу.

Канал засудив напад на готель у Харкові:"Це чергова атака росії на вільну пресу. Ми сподіваємося, що постраждалі колеги швидко одужають. ZDF продовжуватиме повідомляти про війну проти українського цивільного населення".