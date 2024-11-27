Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Німецький автопром не може продати нові машини – Bild

27 листопада 2024, 13:35
Німецький автопром не може продати нові машини – Bild
Фото: з вільного доступу
Сотні авто у Німеччині залишились без покупців

Німецькі автовиробники зіткнулися з масштабною кризою – нові машини ніхто не купує. На логістичному майданчику CAT Automobillogistik в Ессені зібралося близько 6 тис. нових авто, включаючи дорогі моделі Volkswagen та Audi, а також електрокари мінімум на 300 млн євро. Машини стоють понад пів року, а деякі навіть понад рік, кажуть співробітники.

Про це пише газета Bild.

"Я ніколи раніше не стикався з чимось подібним, хоча працюю тут уже понад десять років. Автомобілі тільки привозять, але майже ніхто на них не їде", – сказав Bild один із працівників.
 
За його словами, причиною кризи є високі ціни на авто та проблеми з інфраструктурою для електрокарів.
 
"Люди не готові платити такі гроші за електроавтомобіль, а розвиток зарядних станцій та обмежена дальність поїздки відлякують покупців", – зазначив співробітник логістичного майданчика.
 
Експерти підтверджують, що попит на нові автомобілі у ФРН продовжує знижуватися.
 
Низькі продажі негативно позначаються на автовиробниках. Компанії, наприклад Ford, змушені запроваджувати скорочений робочий день та звільняти співробітників. Однак падіння попиту може бути на руку покупцям, оскільки виробники починають пропонувати великі знижки, щоб збути товар, що залежався.
 
До кінця року автовиробники спробують покращити показники продажів, що призведе до ще більших знижок, вважає автоексперт Франк Швопе. Однак, незважаючи на це, криза продовжує поглиблюватися, а знайти довгострокові рішення в умовах попиту, що падає, стає все складніше, зазначає він.

 

війна в Україніросія окупантиНімеччинаавто

Останні матеріали

Данська модель для української війни. Європа не може дати Україні достатньо зброї, тому фінансує її виробництво в Україні – Wall Street Journal
Бізнес & Фінанси
Данська модель для української війни. Європа не може дати Україні достатньо зброї, тому фінансує її виробництво в Україні – Wall Street Journal
Переклад iPress – 27 листопада 2024, 13:00
Просування росіян на півдні призупинено. На Курщині вони продовжують зазнавати втрат – Ендрю Таннер
Cуспільство
Просування росіян на півдні призупинено. На Курщині вони продовжують зазнавати втрат – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 26 листопада 2024, 23:58
Нові факти про Тулсі Ґаббард. російська маріонетка на 100 відсотків – The Independent
Політика
Нові факти про Тулсі Ґаббард. російська маріонетка на 100 відсотків – The Independent
Переклад iPress – 26 листопада 2024, 17:04
Третя світова війна? Допоможемо тим, хто її стримує – Тімоті Снайдер
Політика
Третя світова війна? Допоможемо тим, хто її стримує – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 26 листопада 2024, 12:47
Після 1000 днів війни. Що чекає на Україну далі?
Політика
Після 1000 днів війни. Що чекає на Україну далі?
Переклад iPress – 26 листопада 2024, 07:38
Політика
"Досить брехати. Перемоги не видно". росіяни вже починають говорити, що програли війну – С. Фредерік Старр
Переклад iPress – 25 листопада 2024, 16:41
Про катастрофічну для росіян контратаку в Курській області. Та про провал українського фронту біля Великої Новосілки – Дональд Гілл
Політика
Про катастрофічну для росіян контратаку в Курській області. Та про провал українського фронту біля Великої Новосілки – Дональд Гілл
Переклад iPress – 25 листопада 2024, 12:25
Україні дозволили обмежено бити по росії західною зброєю. Тим часом спільники путіна лякають всіх ядерною війною – Філліпс О'Брайен
Політика
Україні дозволили обмежено бити по росії західною зброєю. Тим часом спільники путіна лякають всіх ядерною війною – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 24 листопада 2024, 22:29
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється