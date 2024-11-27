Німецький автопром не може продати нові машини – Bild

Сотні авто у Німеччині залишились без покупців

Німецькі автовиробники зіткнулися з масштабною кризою – нові машини ніхто не купує. На логістичному майданчику CAT Automobillogistik в Ессені зібралося близько 6 тис. нових авто, включаючи дорогі моделі Volkswagen та Audi, а також електрокари мінімум на 300 млн євро. Машини стоють понад пів року, а деякі навіть понад рік, кажуть співробітники.

Про це пише газета Bild.

"Я ніколи раніше не стикався з чимось подібним, хоча працюю тут уже понад десять років. Автомобілі тільки привозять, але майже ніхто на них не їде", – сказав Bild один із працівників.

За його словами, причиною кризи є високі ціни на авто та проблеми з інфраструктурою для електрокарів.

"Люди не готові платити такі гроші за електроавтомобіль, а розвиток зарядних станцій та обмежена дальність поїздки відлякують покупців", – зазначив співробітник логістичного майданчика.