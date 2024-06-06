Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Німецький генерал отримає дисциплінарне стягнення за перехоплену росією розмову про ракети Taurus

06 червня 2024, 19:30
Німецький генерал отримає дисциплінарне стягнення за перехоплену росією розмову про ракети Taurus
Джерело: dreamstime
Генерал-лейтенант повинен сплатити дисциплінарний штраф, який завершить справу.

Інспектор Військово-повітряних сил Німеччини Інго Герхартц буде підданий простому дисциплінарному стягненню після того, як розмова про крилаті ракети Taurus була перехоплена росією.

Про це повідомляє видання Handelsblatt.

Генерал-лейтенант повинен сплатити дисциплінарний штраф, який завершить справу.

Рішення у справі виключає подальші санкції проти фігурантів скандалу. Комітет з питань оборони був поінформований про це рішення в середу.

російська розвідка перехопила розмову через платформу Webex між чотирма високопоставленими офіцерами Військово-повітряних сил. Запис був оприлюднений. Офіцери, в тому числі Герхартц, обговорювали сценарії розгортання німецьких крилатих ракет, якщо Taurus все ж таки доставлять в Україну.

Берлінська прокуратура вже закрила розслідування проти Герхартца у цій справі. Прессекретар заявив, що початкової підозри не було. І додав: "Зокрема, не було жодних доказів навмисних дій обвинуваченого. Будь-яка необережність може мати значення відповідно до дисциплінарного законодавства, але як недбалість вона не карається".

Як повідомлялося, Міністерство оборони Німеччини ініціювало перевірку на предмет перехоплення розмови представників Військово-повітряних сил – які, за твердженням роспропаганди, обговорювали підрив керченського мосту ракетами Taurus.

НімеччинаTaurusросія загроза

Останні матеріали

Політика
"Я і людей не дуже люблю". Конгресвумен Вікторія Спартц не любить не лише Україну – Politico
Переклад iPress – 06 червня 2024, 16:36
Як рахувати збиту авіацію. Та про збори для ЗСУ – Том Купер
Cуспільство
Як рахувати збиту авіацію. Та про збори для ЗСУ – Том Купер
Переклад iPress – 06 червня 2024, 12:41
Байден розв'язав руки ЗСУ. путінський наступ на північ України до
Політика
Байден розв'язав руки ЗСУ. путінський наступ на північ України до "Дня перемоги" отримав вражаючий зворотній ефект – Девід Екс
Переклад iPress – 06 червня 2024, 08:13
Нова вісь? Чим Китай, росія та Іран з Північною Кореєю нагадують країни Осі часів Другої світової війни – Лоуренс Фрідман
Політика
Нова вісь? Чим Китай, росія та Іран з Північною Кореєю нагадують країни Осі часів Другої світової війни – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 05 червня 2024, 16:57
F-16 в Україні. Відвоювання неба, атака та захист – Ендрю Таннер
Політика
F-16 в Україні. Відвоювання неба, атака та захист – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 05 червня 2024, 12:24
НАТО має зупинити росію зараз. Не час святкувати – Енн Пірс
Політика
НАТО має зупинити росію зараз. Не час святкувати – Енн Пірс
Переклад iPress – 05 червня 2024, 09:06
росіяни втрачають війська і техніку. Чим сильніше вони тиснуть, тим швидше спливає час – Дональд Гілл
Політика
росіяни втрачають війська і техніку. Чим сильніше вони тиснуть, тим швидше спливає час – Дональд Гілл
Переклад iPress – 04 червня 2024, 14:34
Політика
"Вони скривдили нашого Дональда". Пропагандони путіна явно засмучені судовим вироком Трампу – Джулія Девіс
Переклад iPress – 04 червня 2024, 11:58
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється