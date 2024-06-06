Німецький генерал отримає дисциплінарне стягнення за перехоплену росією розмову про ракети Taurus

Генерал-лейтенант повинен сплатити дисциплінарний штраф, який завершить справу.

Інспектор Військово-повітряних сил Німеччини Інго Герхартц буде підданий простому дисциплінарному стягненню після того, як розмова про крилаті ракети Taurus була перехоплена росією.

Про це повідомляє видання Handelsblatt.

Генерал-лейтенант повинен сплатити дисциплінарний штраф, який завершить справу.

Рішення у справі виключає подальші санкції проти фігурантів скандалу. Комітет з питань оборони був поінформований про це рішення в середу.

російська розвідка перехопила розмову через платформу Webex між чотирма високопоставленими офіцерами Військово-повітряних сил. Запис був оприлюднений. Офіцери, в тому числі Герхартц, обговорювали сценарії розгортання німецьких крилатих ракет, якщо Taurus все ж таки доставлять в Україну.

Берлінська прокуратура вже закрила розслідування проти Герхартца у цій справі. Прессекретар заявив, що початкової підозри не було. І додав: "Зокрема, не було жодних доказів навмисних дій обвинуваченого. Будь-яка необережність може мати значення відповідно до дисциплінарного законодавства, але як недбалість вона не карається".

Як повідомлялося, Міністерство оборони Німеччини ініціювало перевірку на предмет перехоплення розмови представників Військово-повітряних сил – які, за твердженням роспропаганди, обговорювали підрив керченського мосту ракетами Taurus.