Німецький генерал розповів про плани росіян щодо ударів по Україні
20 липня 2025, 09:55
Фото: УНН
росія запускатиме по Україні 2000 "Шахедів" за одну атаку
росіяни планують використовувати для ударів по Україні до 2 000 безпілотників за один раз.
Про це сказав голова ситуаційного центру по Україні в Міноборони Німеччини генерал-майор Крістіан Фройдінг у подкасті бундесверу.
Він зазначив, що рф наразі значно розширює потужності з випуску дронів.
Фройдінг вважає, що росіяни мають намір запускати по Україні 2 000 дронів одночасно, що створить серйозні проблеми для української протиповітряної оборони (ППО).
У зв'язку з цим, німецький військовий сказав, що необхідні "розумні заходи протидії", оскільки, наприклад, збивати "Шахеди" системами ППО Patriot є нелогічним. Він пояснив, що вся справа у ціні: вартість дронів становить 30–50 тис. євро, а однієї ракети до Patriot - понад $5 млн.
Він вважає, що Україні потрібні недорогі засоби для збиття дронів, вартість яких складала б від 2 до 4 тис. євро.
Крім того, Фройдінг зазначив, що також потрібно завдавати ударів по глибокому тилу росії – по винищувачах, військових аеродромах та заводах.
Німецький військовийдодав, що в даний час Китай згорнув постачання Україні комплектуючих до безпілотників і повністю перенаправив свій експорт у рф:
"Китай експортує виключно до росії, тоді як Україну виключено з цього ринку".