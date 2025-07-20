Німецький генерал розповів про плани росіян щодо ударів по Україні

росія запускатиме по Україні 2000 "Шахедів" за одну атаку

росіяни планують використовувати для ударів по Україні до 2 000 безпілотників за один раз.

Про це сказав голова ситуаційного центру по Україні в Міноборони Німеччини генерал-майор Крістіан Фройдінг у подкасті бундесверу.

Він зазначив, що рф наразі значно розширює потужності з випуску дронів.

Фройдінг вважає, що росіяни мають намір запускати по Україні 2 000 дронів одночасно, що створить серйозні проблеми для української протиповітряної оборони (ППО).

У зв'язку з цим, німецький військовий сказав, що необхідні "розумні заходи протидії", оскільки, наприклад, збивати "Шахеди" системами ППО Patriot є нелогічним. Він пояснив, що вся справа у ціні: вартість дронів становить 30–50 тис. євро, а однієї ракети до Patriot - понад $5 млн.