Німецький генерал зробив прогноз коли росія може напасти на НАТО

Генерал сказав, що потрібно готуватися до нападу рф у найближчі п'ять років.

За п'ять-вісім років збройні сили рф будуть оснащені матеріалами та особовим складом, що зробить можливим наступ на НАТО.

Про це заявив генеральний інспектор збройних сил Німеччини Карстен Броєр.

"російська армія щороку додає від 1000 до 1500 додаткових танків. П’ять найбільших європейських держав-членів НАТО мають лише половину з них на складі", – сказав Карстен Броєр.

Генерал додав, що потрібно готуватися до нападу рф у найближчі п'ять років.

"Моя робота полягає в тому, щоб продумати такий найгірший сценарій. Для Бундесверу це означає: ми повинні бути готові до такої можливості через п’ять років. Це єдиний спосіб, яким ми можемо стримувати людей", – наголосив Броєр.