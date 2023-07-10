Німецький концерн протягом 12 тижнів відкриє танковий завод в Україні – CNN

Німецький виробник зброї Rheinmetall будуватиме та ремонтуватиме танки в Україні.

Німецький концерн Rheinmetall впродовж наступних 12 тижнів відкриє в Україні завод бронетехніки, відкидаючи занепокоєння інших західних оборонних компаній щодо розширення присутності в країні, поки вона перебуває у стані війни з росією.

Про це в інтерв'ю CNN розповів генеральний директор Армін Паппергер.

Найбільший німецький виробник зброї також навчатиме українців обслуговувати танки та іншу броньовану техніку, виготовлену на заводі, який буде розташований у західній частині країни.

"Українці повинні допомогти самі собі – якщо їм завжди доведеться чекати на європейців чи американців, щоб допомогти їм впродовж наступних 10 чи 20 років... Це неможливо", – сказав він.

На початку цього року компанія повідомила, що сподівається відкрити завод вартістю 200 мільйонів євро в Україні, здатний виробляти близько 400 танків на рік.

Rheinmetall буде управляти заводом у партнерстві з Укроборонпромом, якому також належатиме це підприємство. У травні компанії оголосили про угоду щодо збільшення оборонно-технологічного потенціалу України.