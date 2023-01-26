Німецький концерн Rheinmetall готовий дати багато снарядів до танків для Києва

Німецький оборонний концерн Rheinmetall може надати велику кількість боєприпасів для сучасних бойових танків Leopard 2, які Німеччина та інші країни відправлять Україні.

Про це повідомляє DW

"Rheinmetall до цього готовий і наперед значно збільшив свої потужності з виробництва боєприпасів, особливо великокаліберних", - заявили в концерні, відповідаючи в середу, 25 січня, на запит газети Rheinische Post.

У Rheinmetall також зазначили, що вклали і продовжують вкладати значні кошти у збільшення штату співробітників та створення нових виробничих потужностей, ймовірно, маючи на увазі будівництво нового заводу з виробництва боєприпасів. "Ми робимо все, щоб підтримати Україну, а також НАТО та федеральний уряд, у тому числі й необхідними боєприпасами", - наголосили представники оборонного підприємства.

За їхніми словами, збільшення потужностей дозволить концерну забезпечити потреби у боєприпасах як Бундесверу, так і сил оборони інших країн, на озброєнні яких стоять танки Leopard 2.

Танк Leopard 2 оснащений 120-міліметрововю гладкоствольною гарматою, до його загального боєкомплекту входять 42 постріли, причому в боєукладанні першої черги в вежі знаходиться 15 пострілів. Гармата може вести вогонь осколково-фугасними та бронебійними снарядами, а також легкими протитанковими ракетами типу LAHAT.

Раніше повідомлялось, що у рф применшують значення поставок Україні західних танків.