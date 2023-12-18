Німецький концерн Rheinmetall отримав ще одне замовлення від України

Вартість замовлення складає близько 1,2 мільярда євро.

Німецький оборонний завод Rheinmetall отримав ще одне замовлення на постачання у 2025 році кількох десятків тисяч снарядів різних типів для ЗСУ.

Про це йдеться на сайті компанії.

Нове замовлення продовжує серію замовлень артилерійських боєприпасів, які раніше розміщував Бундесвер для збройних сил України та Німеччини. У липні 2023 року Rheinmetall уклала нову рамкову угоду з Бундесвером в артилерійському секторі, яка передбачає доставку кількох сотень тисяч снарядів, запалів і метальних зарядів.

Нова рамкова угода розрахована до 2029 року та має потенційний валовий обсяг замовлення близько 1,2 мільярда євро.

Необхідність поповнення запасів боєприпасів, спричинена війною в Україні, призвела до укладання великих контрактів на артилерійські боєприпаси для компанії Rheinmetall.

Сімейство артилерійських боєприпасів Rheinmetall включає, серед іншого, осколково-фугасний снаряд DM121, димовий/затіняючий снаряд DM125, снаряд з пошуковим підривником DM121 SMArt (розроблений спільно з Diehl Defence).

До пакета продукції групи також входить сімейство універсальних 155-мм артилерійських боєприпасів Assegai виробництва південноафриканської компанії Rheinmetall Denel.

Rheinmetall також пропонує сімейство артилерійських знарядь Rheinmetall Expal Munitions, у тому числі 155-мм M107 та 155-мм гармати збільшеної дальності.