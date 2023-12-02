Німецький концерн Rheinmetall планує запустити завод в Україні у 2024 році

Компанія очікує, що до початку наступного року зможе укласти з Україною угоду про виробництво бронетранспортерів Fuchs і бойових машин піхоти Lynx.

Німецький збройовий концерн Rheinmetall планує запуск виробництва бронетехніки в Україні вже у 2024 році.

Про це заявив генеральний директор компанії Армін Паппергер, передає Reuters.

Компанія очікує, що до початку наступного року зможе укласти з Україною угоду про виробництво бронетранспортерів Fuchs і бойових машин піхоти Lynx. За планом перші Fuchs вийдуть з конвеєра протягом 6—7 місяців, а перший Lynx протягом 12—13 місяців.

Паппергер зауважив, що компанія планує виробляти Fuchs в Україні вже з кінця літа 2024 року, а от БМП з літа 2025 року. Водночас про виробництво танків поки що не йдеться.

Rheinmetall ще на початку 2023 року розкрив плани з розвитку свого підприємства в Україні. Концерн планує в Україні виробництво бронетехніки, зокрема танків, боєприпасів і ППО.

У жовтні цього року "Укроборонпром" і Rheinmetall створили спільне підприємство для обслуговування та ремонту західної техніки, переданої Україні.

Rheinmetall — це німецький оборонний концерн, один із найбільших виробників військової техніки й озброєння в Німеччині та Європі. Концерн виробляє, зокрема, танки Panther, Leopard, БМП Marder і гаубиці PzH 2000.