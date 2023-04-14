Німецький концерн Rheinmetall знову зазнав кібератаки – Spiegel

Компанія постачає, серед іншого, бронетранспортери в Україну для захисту від російської збройної агресії.

Німецький збройовий концерн Rheinmetall зазнав кібератаки, після цього прокуратура міста Кельн розпочала провадження в цій справі.

Про це повідомляє Spiegel.

Речник Центрального та контактного центру з питань кіберзлочинності (ZAC) Німеччини підтвердив, що розслідування щодо кібератак на Rheinmetall було розпочато в п'ятницю.

Водночас офіційно слідчі органи не коментують масштаби та серйозність хакерської атаки. За даними порталу echo24, постраждали кілька дочірніх компаній Rheinmetall по всьому світу, зокрема компанія Kolbenschmidt в німецькому місті Некарзульм, де в п'ятницю вийшли з ладу різні системи.

Так само невідомо, хто стоїть за атакою і яка в неї мета. Сам Rheinmetall не відповів на запити Spiegel.

Це щонайменше друга кібератака на німецького виробника зброї за останній час: у результаті зловмисних дій на початку березня тимчасово був недоступний його сайт, але в іншому кібератака не змогла значним чином вплинути на ІТ-системи компанії.

Rheinmetall – найбільший німецький концерн з виробництва озброєнь. За власними даними, компанія входить до трійки найбільших виробників військової техніки та боєприпасів у західному світі. Наразі біржова вартість Rheinmetall становить понад десять мільярдів євро.

За оцінками експертів, Rheinmetall є об'єктом уваги хакерів, які діють в мережі від імені росії, оскільки компанія постачає, серед іншого, бронетранспортери в Україну для захисту від російської атаки.

Раніше повідомлялось, що Rheinmetall будує центр обслуговування військової техніки ЗСУ в Румунії.

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