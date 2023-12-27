Німецький політик закликає Україну "тимчасово" змиритися з окупацією регіонів

За словами прем'єра німецької землі Саксонія Міхаеля Кречмера, союзники повинні спробувати "вплинути на путіна і зробити можливим припинення вогню".

Представник уряду німецького земельного краю Саксонія Міхаель Кречмер висловив думку про те, що для досягнення тимчасового перемир'я Україні слід розглянути можливість тимчасової втрати територій.

Про це повідомляє видання Spiegel.

Кречмер повторив свою позицію про те, що уряд Німеччини повинен не тільки надавати військову підтримку Україні, а й активно вдаватися до дипломатичних зусиль. Він висловив думку, що союзники мають докласти зусиль для впливу на путіна і створення умов для припинення вогню.

За його словами, можливо, щоб досягти перемир'я, Україні доведеться тимчасово втратити контроль над певними територіями.