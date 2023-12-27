Німецький політик закликає Україну "тимчасово" змиритися з окупацією регіонів
"Жоден квадратний метр української території не став російським. Але, як і в інших великих війнах, настав час для фінального рішення", — додав він.
Кречмер також висловив підтримку "розвороту" в політиці Німеччини щодо росії.
"росія — це наш сусід, небезпечний і непередбачуваний. Ідея про те, щоб послабити росію у військовому, політичному та економічному вимірі, щоб вона більше не була загрозою для нас — це бачення з XIX століття, і це закладає основу для нових конфліктів", — заявив прем'єр Саксонії.
Зазначимо, що раніше Кречмер закликав визнати "заморожування конфлікту" в Україні, однак він підкреслив, що не пропонує визнавати захоплені москвою території як "російські". Також він висловлював бажання відновлення торговельних відносин з росією і настійно закликав до "дипломатичного завершення" війни.