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Німецький політик закликає Україну "тимчасово" змиритися з окупацією регіонів

27 грудня 2023, 13:19
Німецький політик закликає Україну
Фото: з вільних джерел
За словами прем'єра німецької землі Саксонія Міхаеля Кречмера, союзники повинні спробувати "вплинути на путіна і зробити можливим припинення вогню".
Представник уряду німецького земельного краю Саксонія Міхаель Кречмер висловив думку про те, що для досягнення тимчасового перемир'я Україні слід розглянути можливість тимчасової втрати територій.
 
Про це повідомляє видання Spiegel.
 
Кречмер повторив свою позицію про те, що уряд Німеччини повинен не тільки надавати військову підтримку Україні, а й активно вдаватися до дипломатичних зусиль. Він висловив думку, що союзники мають докласти зусиль для впливу на путіна і створення умов для припинення вогню.
 
За його словами, можливо, щоб досягти перемир'я, Україні доведеться тимчасово втратити контроль над певними територіями.
 

"Жоден квадратний метр української території не став російським. Але, як і в інших великих війнах, настав час для фінального рішення", — додав він.

Кречмер також висловив підтримку "розвороту" в політиці Німеччини щодо росії.

"росія — це наш сусід, небезпечний і непередбачуваний. Ідея про те, щоб послабити росію у військовому, політичному та економічному вимірі, щоб вона більше не була загрозою для нас — це бачення з XIX століття, і це закладає основу для нових конфліктів", — заявив прем'єр Саксонії.

Зазначимо, що раніше Кречмер закликав визнати "заморожування конфлікту" в Україні, однак він підкреслив, що не пропонує визнавати захоплені москвою території як "російські". Також він висловлював бажання відновлення торговельних відносин з росією і настійно закликав до "дипломатичного завершення" війни.

 

 

Німеччинаокупаціявійна в Україніросія окупанти

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