Німецький посол в Україні стане новим главою розвідки ФРН – ЗМІ

Уряд поки не прокоментував цю ротацію.

Федеральна розвідувальна служба Німеччини змінить керівника, яким має стати посол Німеччини в Києві Мартін Єгер.

Це рішення "вже затвердив" канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, інформує німецький журнал Spiegel.

На думку посла, служба потребує реформи: збільшення фінансування і розширення технічних можливостей шпигунства за кордоном.

Тому зміна керівництва відбудуться у рамках кадрової політики нової коаліції уряду Німеччини.

Федеральна розвідувальна служба підпорядковується федеральній канцелярії і рішення про призначення нового президента належить саме канцлеру.

Влада офіційно не коментує ротацію, але медіа пишуть, що вона "вже погоджена".

Президент служби Бруно Каль залишить службу та перейде на дипломатичну роботу, ймовірно, стане послом у Ватикані.