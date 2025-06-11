Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Німецький посол в Україні стане новим главою розвідки ФРН – ЗМІ

11 червня 2025, 17:35
Німецький посол в Україні стане новим главою розвідки ФРН – ЗМІ
DPA
Уряд поки не прокоментував цю ротацію.

Федеральна розвідувальна служба Німеччини змінить керівника, яким має стати посол Німеччини в Києві Мартін Єгер. 

Це рішення "вже затвердив" канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, інформує німецький журнал Spiegel.

На думку посла, служба потребує реформи: збільшення фінансування і розширення технічних можливостей шпигунства за кордоном.

Тому зміна керівництва відбудуться у рамках кадрової політики нової коаліції уряду Німеччини. 

Федеральна розвідувальна служба підпорядковується федеральній канцелярії і рішення про призначення нового президента належить саме канцлеру.

Влада офіційно не коментує ротацію, але медіа пишуть, що вона "вже погоджена".

Президент служби Бруно Каль залишить службу та перейде на дипломатичну роботу, ймовірно, стане послом у Ватикані.

 

Останні матеріали

Озброєні криптосхемами. російського засновника фінтех-компанії Evita звинувачують у відмиванні стейблкоінів на пів мільярда доларів – Wall Street Journal
Бізнес & Фінанси
Озброєні криптосхемами. російського засновника фінтех-компанії Evita звинувачують у відмиванні стейблкоінів на пів мільярда доларів – Wall Street Journal
Переклад iPress – 11 червня 2025, 15:05
НАТО готується до війни з росією. Перемога України відповідає засадам Альянсу – Януш Бугайські
Політика
НАТО готується до війни з росією. Перемога України відповідає засадам Альянсу – Януш Бугайські
Переклад iPress – 11 червня 2025, 11:15
Швейцарський прокол. Кіберспеціаліст з розвідки 5 років працював з росіянами – SwissInfo
Політика
Швейцарський прокол. Кіберспеціаліст з розвідки 5 років працював з росіянами – SwissInfo
Переклад iPress – 11 червня 2025, 08:40
Як знижуються залізничні перевезення та падає експорт росії. І про нові розробки зброї України та союзників – Дональд Гілл
Як знижуються залізничні перевезення та падає експорт росії. І про нові розробки зброї України та союзників – Дональд Гілл
Переклад iPress – 10 червня 2025, 14:12
За прикладом України. Тайвань готує
Політика
За прикладом України. Тайвань готує "стіну дронів" проти Китаю – Мік Раян
Переклад iPress – 10 червня 2025, 12:49
Повітряна війна загострюється. Ефективні удари ЗСУ завдяки пробитим коридорам ППО – Том Купер та Дональд Гілл
Cуспільство
Повітряна війна загострюється. Ефективні удари ЗСУ завдяки пробитим коридорам ППО – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 10 червня 2025, 07:14
Як Китай шпигує за росією. Секретний документ ФСБ – New York Times
Політика
Як Китай шпигує за росією. Секретний документ ФСБ – New York Times
Переклад iPress – 09 червня 2025, 16:36
Трамп проти Маска. Переможцем може стати алхімік MAGA Джей Ді Венс – The Times
Політика
Трамп проти Маска. Переможцем може стати алхімік MAGA Джей Ді Венс – The Times
Переклад iPress – 09 червня 2025, 12:39
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється