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ПОЛІТИКА

Німецький посадовець закликає розширити повноваження спецслужб на тлі загрози терористичних атак

21 жовтня 2024, 11:12
Німецький посадовець закликає розширити повноваження спецслужб на тлі загрози терористичних атак
Фото: з вільного доступу
Заклик від керівника Офісу захисту конституції у Тюрингії Стефана Крамера пролунав після зірваного нападу на посольство Ізраїлю.

Очільник Офісу захисту конституції у німецькій землі Тюрингія закликав розширити повноваження спецслужб щодо прослуховування на тлі підвищеної терористичної загрози.

Про це повідомляє Spiegel.

Заклик від керівника Офісу захисту конституції у Тюрингії Стефана Крамера пролунав після зірваного нападу на посольство Ізраїлю, який готував виходець із Лівії і про плани якого німецькі правоохоронці довідались від іноземних колег. Чоловіка, прихильника терористичного угруповання ІДІЛ, затримали у суботу неподалік Берліна. 

"Вкотре джерелом важливої інформації стала іноземна розвідка, і цього разу це було дуже критично. Це свідчить, що гарна і довірлива міжнародна співпраця справді працює. Але також це показує, що нам настав час ґрунтовно поговорити про повноваження німецьких спецслужб щодо збору інформації та зробити висновки", – заявив він.

Посадовець закликав німецьких політиків дати силовикам необхідні інструменти для того, щоб вони могли краще виявляти загрози. 

"Не має бути такого, що ми залежні від інформації від колег, і при цьому не можемо на повну силу використовувати наші власні спроможності… Одного разу інформація від партнерських служб може надійти надто пізно", – наголосив Крамер.

НімеччинаІзраїльтероризм

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