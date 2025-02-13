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Німецький стартап планує поставити Україні ще 6 тисяч дронів з ШІ

13 лютого 2025, 12:33
Німецький стартап планує поставити Україні ще 6 тисяч дронів з ШІ
Уперше про поставку дронів на ШІ від фірми Helsing стало відомо ще у листопаді 2024-го
Німецький стартап Helsing планує поставити Збройним силам України (ЗСУ) ще шість тисяч безпілотних літальних апаратів (БпЛА) зі штучним інтелектом.
 
Про це пише Deutsche Welle (DW).
 
Уперше про поставку дронів на ШІ від фірми Helsing стало відомо ще у листопаді 2024-го. Повідомлялось, що ЗСУ передадуть чотири тисячі дронів типу HF-1.
 
Тепер ЗМІ пишуть, що Helsing планує передати Україні ще шість тисяч вдосконалених дронів нового типу HX-2. На сайті виробника зазначається, що безпілотники вже виробляють у Німеччині, а "закладене в них програмне забезпечення вже зараз використовують в Україні".
 
HF-1 були спільною розробкою України та Німеччини, а HX-2 - тільки німецькою. З посиланням на Bild, DW додає, що дальність польоту дронів-камікадзе становить до 100 кілометрів, їх маса - 12 кілограмів, а швидкість - до 220 км/год.
 
"Такі дрони можуть атакувати танки, артилерійські знаряддя, піхоту, командні пункти противника. Завдяки ШІ безпілотник практично невразливий для засобів радіоелектронної боротьби і глушіння: він самостійно знаходить шлях навіть у погану погоду і може заходити на удар автономно, без зв'язку з оператором", - відзначає DW.

 

дронивійна в Україніросія окупанти

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