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Німецький стартап здійснив тестовий запуск ракети-носія з Норвегії

30 березня 2025, 20:55
Німецький стартап здійснив тестовий запуск ракети-носія з Норвегії
Попередню спробу в понеділок, 24 березня, зірвав сильний вітер, а другу, 29 березня, призупинили через погану погоду.
Німецька авіакомпанія Isar Aerospace зробила сьогодні перший тестовий запуск двоступеневої ракети Spectrum з космічного центру Андоя в Норвегії.
 
Про це повідомляє NASASpaceflight.com.
 
Попередню спробу в понеділок, 24 березня, зірвав сильний вітер, а другу, 29 березня, призупинили через погану погоду.
 
Spectrum втратив контроль приблизно через 18 секунд після початку польоту, а потім знову впав на землю. 
 
Місія під назвою "Going Full Spectrum" є першою спробою орбітального запуску з Норвегії та континентальної Європи, за винятком Британських островів і росії. 
 
Компанія Isar Aerospace, заснована в 2018 році, розробила Spectrum для обслуговування ринку супутників малого та середнього розміру та продає цю установку як рішення для створення супутникових сузір’їв у космосі.
 
Ракета Spectrum має 28 метрів у висоту та два метри в діаметрі та призначена для запуску до 1000 кг на навколоземну орбіту або 700 кг на сонячно-синхронну орбіту.
Норвегіяракетавійна в Україні

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