Німецький стартап здійснив тестовий запуск ракети-носія з Норвегії

Попередню спробу в понеділок, 24 березня, зірвав сильний вітер, а другу, 29 березня, призупинили через погану погоду.

Німецька авіакомпанія Isar Aerospace зробила сьогодні перший тестовий запуск двоступеневої ракети Spectrum з космічного центру Андоя в Норвегії.

Попередню спробу в понеділок, 24 березня, зірвав сильний вітер, а другу, 29 березня, призупинили через погану погоду.

Spectrum втратив контроль приблизно через 18 секунд після початку польоту, а потім знову впав на землю.

Місія під назвою "Going Full Spectrum" є першою спробою орбітального запуску з Норвегії та континентальної Європи, за винятком Британських островів і росії.

Компанія Isar Aerospace, заснована в 2018 році, розробила Spectrum для обслуговування ринку супутників малого та середнього розміру та продає цю установку як рішення для створення супутникових сузір’їв у космосі.

Ракета Spectrum має 28 метрів у висоту та два метри в діаметрі та призначена для запуску до 1000 кг на навколоземну орбіту або 700 кг на сонячно-синхронну орбіту.