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ПОЛІТИКА

Німецький уряд визнав сексуальне насильство на війні воєнним злочином

02 листопада 2023, 10:27
Німецький уряд визнав сексуальне насильство на війні воєнним злочином
Фото: з вільного доступу
Ідеться про сексуальне насильство, сексуальне рабство і примусовий аборт.

Уряд Німеччини 1 листопада схвалив законопроєкт, який у німецьких судах кваліфікуватиме сексуальне насильство в зонах воєнних дій як воєнний злочин і злочин проти людяності. 

Про це повідомляє DW.

Визнання таких дій злочинами проти людяності та воєнними злочинами дасть змогу в майбутньому притягати винних до відповідальності в Німеччині, навіть якщо правопорушення відбулися в інших країнах.

Федеральний міністр у справах сімʼї Ліза Паус привітала рішення уряду й наголосила, що сексуалізоване насильство уже давно використовується терористами у збройних конфліктах по всьому світу як тактична зброя.

За словами Паус, новий законопроєкт також є реакцією федерального уряду Німеччини на злодіяння, вчинені російськими військовими під час вторгнення в Україну.

Крім того, міністр згадала про близькосхідний конфлікт, висловивши обурення організованим і демонстративним сексуальним насильством бойовиків ХАМАС над єврейськими жінками під час терористичної атаки на Ізраїль.

Німеччинавоєнні злочин

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