Німецький виробник роботів ARX Robotics відкрив офіс в Україні

ARX Robotics відомий у всьому світі своїми роботизованими рішеннями.

Німецький виробник роботів ARX Robotics став резидентом Дія.City та відкрив офіс в Україні.

Про це повідомив глава Мінцифри Михайло Федоров.

ARX Robotics відомий у всьому світі своїми роботизованими рішеннями. Він створив 12 різних типів роботів. А розробка GEREON RCS скоро допомагатиме нашим воїнам на фронті: доставлятиме їжу та боєприпаси, а також евакуйовуватиме поранених.

“Завдяки нашій експертизі у війні компанія зможе покращити технології. А вдосконалені розробки допомагатимуть нашим бійцям на фронті”, – написав Федоров.