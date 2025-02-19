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Німецький виробник роботів ARX Robotics відкрив офіс в Україні

19 лютого 2025, 15:09
Німецький виробник роботів ARX Robotics відкрив офіс в Україні
Фото: Мінцифри
ARX Robotics відомий у всьому світі своїми роботизованими рішеннями.
Німецький виробник роботів ARX Robotics став резидентом Дія.City та відкрив офіс в Україні.
 
Про це повідомив глава Мінцифри Михайло Федоров. 
 
ARX Robotics відомий у всьому світі своїми роботизованими рішеннями. Він створив 12 різних типів роботів. А розробка GEREON RCS скоро допомагатиме нашим воїнам на фронті: доставлятиме їжу та боєприпаси, а також евакуйовуватиме поранених. 
 
“Завдяки нашій експертизі у війні компанія зможе покращити технології. А вдосконалені розробки допомагатимуть нашим бійцям на фронті”, – написав Федоров. 
 
Міністр зазначив, що резидентство в Дія.City дасть змогу компанії вести бізнес за найвигіднішими податковими умовами, залучати українських фахівців, а також швидше розвивати виробничі й дослідницькі потужності. 
 
Торік компанія залучила фінансування від НАТО для розвитку роботів. Тепер ще й зможе масштабуватися завдяки інструментам Дія.City.
 
Україна має стати Кремнієвою долиною для оборонних технологій. Продовжуємо створювати найкрутіші умови для розвитку українських інновацій”, – написав Федоров.

 

розробкавійна в Україніросія окупанти

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